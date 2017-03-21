Всесильный Фуркад, гонения на Логинова и невоспитанная Коукалова

ФРАНЦУЗЫ ПРОТИВ ЛОГИНОВА

Александр Логинов — не первый и не последний элитный биатлонист, вернувшийся в спорт после допинговой дисквалификации. Однако звезды совпали таким образом, что именно на Логинова обрушился вал критики, по сути, ни за что. Первым выступил в социальной сети малоизвестный француз Аристид Бегю. Он написал: «Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет! ЭПО — стоп!». К Бегю присоединился и его звездный товарищ по команде Мартен Фуркад, оставивший едкий комментарий под поздравлениями Логинова с днем рождения.

Своими выступлениями Логинов не нарушал правил, ведь наказание он уже отбыл. Но против Александра выступили не только соперники, но даже тренеры собственной команды. Иначе просто невозможно объяснить отсутствие Логинова на Кубке мира, несмотря на победную феерию, которую он устроил на уровне Кубка IBU.

На чемпионат мира Логинова-таки пригласили, но тут же последовал конфликт с Фуркадом во время смешанной эстафеты. Тут надо отдать должное президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову, который написал официальное письмо президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу с жалобой на неадекватное поведение французов и тут же получил нужную реакцию. Представителей французской команды заставили извиниться, и нападки в соцсетях прекратились.

ПОЛТОРЫ СОТНИ ПРОТИВ ДОПИНГА

В начале января появилось коллективное письмо, которое было подписано более чем полутора сотнями биатлонистов и тренеров из мирового пелотона. Это письмо нельзя назвать антироссийским, так как направлено оно скорее против злоупотребления допингом, чем против нашей страны. Однако некоторыми письмо трактовалось как антироссийская акция. Представители сборной Чехии угрожали бойкотом соревнований, а также требовали сократить в наказание за допинг национальную квоту. Собственный интерес у чехов легко просчитывался: они-таки заполучили право проведения юниорского чемпионата мира в Осрбли.

Но в итоге, несмотря на недовольство многих подписантов, авторы письма скорее победили, чем нет. На внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хохфильцене накануне старта чемпионата провалилась лишь одна инициатива авторов письма. Увеличить срок допинговой дисквалификации до восьми лет не позволяет Всемирный антидопинговый кодекс. Все остальные предложения прошли: теперь национальные федерации будут платить за нарушения штрафы и лишаться квоты, а Тюмень, скорее всего, осталась без права проведения чемпионата мира в 2021 году.

ШИПУЛИН ПРОТИВ ФУРКАДА

Пожалуй, самое громкое противостояние сезона. Остроты конфликту добавил тот факт, что в случае с Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом столкнулись не только разные жизненные позиции, но и выдающиеся спортивные качества. Два лучших биатлониста мира по итогам сезона на протяжении нескольких месяцев публично выясняли отношения как на трассе, так и за ее пределами. Тут было все: и демонстративное непожатие руки на церемонии награждения чемпионата мира, и психоз Фуркада, который чуть было не сбежал с пьедестала. Но в итоге все закончилось хорошо: спустя пару дней, Шипулин и Фуркад публично пожали друг другу руки. Лучшими друзьями они, конечно, не стали, но во всяком случае, перестали давать общественности совершенно не обязательную почву для сплетен.

КОУКАЛОВА ПРОТИВ БЕССЕБЕРГА

История с демонстративным нерукопожатием на церемонии награждения продолжилась под самый занавес сезона. После завершения женского спринта на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Габриэла Коукалова отказалась протянуть руку самому Андерсу Бессебергу. По словам Коукаловой, Бессеберг опешил настолько, что сначала даже подумал, что Габи шутит. Но чешка настроена серьезно. «Человек, занимающий столь высокий пост, должен быть разумным, а мы этого не видим, — заявила Коукалова. — Считаю, что глава такой организации должен служить примером для остальных, обеспечивая спортсменам равные условия». Будь Бессеберг чуть эмоциональнее, ссора президента федерации с одной из звезд пелотона могла бы возглавить новостные хит-парады. Но опытный чиновник сделал вид, будто ничего и не было. И спустя несколько дней о вспышке Коукаловой стали забывать.

ФУРКАД ПРОТИВ ПРАВИЛ

Заключительная гонка Кубка мира-2016/17 — масс-старт в Холменколлене — не обещал никакой интриги, помимо того, удастся ли Мартену Фуркаду одержать свою 14-ю победу в сезоне и тем самым побить рекорд Магдалены Форсберг. То ли Фуркад излишне расслабился, то ли дело в какой-то технической поломке, но уже на первой стрельбе его обойма оказалась пуста. Мартен поднял руку, сигнализируя о том, что нужна техническая помощь. Первым откликнулся тренер французской команды, бросивший своему спортсмену обойму. Однако по правилам контакт между спортсменом и персоналом во время работы на огневом рубеже запрещен. Обойму Фуркаду должен был передать судья соревнований, а не собственный наставник. На втором рубеже так и случилось — судья разом передал французу три обоймы, чтобы хватило на всю оставшуюся гонку.