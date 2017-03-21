Норвежские оценки. Шипулин и Старых — лучшие, двоек целых три
Эксперт, болельщик и журналист оценивают выступление в Осло, а мы итожим оценки за весь сезон. Шипулин и Старых — лучшие по среднему баллу.
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Затянувшийся на три месяца эксперимент по выставлению оценок спортсменам сборной России подошёл к концу. Пройти долгий путь без двоек удалось лишь единицам. Самыми стабильными и сильными российскими биатлонистами стали Антон Шипулин и Ирина Старых. С другой стороны иная стабильность — львиная доля женской сборной не преодолела барьер в пять баллов.
Владимир Барнашов, председатель тренерского совета СБР
Антон Шипулин — 8. Два старта провёл великолепно, на третьем немного не справился со стрельбой. Закончил сезон на отличной ноте.
Евгений Гараничев — 7,5. Вторую половину сезона провёл заметно сильнее и напоминал себя прежнего. Ровно провёл все три гонки.
Антон Бабиков — 5. В Хольменколлене смотрелся уже лучше, чем в Контиолахти, на на последнем круге снова сдавал.
Максим Цветков — 3. Здесь комментировать нечего.
Алексей Волков — 5,5. По отношению к себе, а не к мировым лидерам отработал неплохо.
Александр Логинов — 3,5. Сложно оценить, почему Саша не оправдал надежд, может,
Матвей Елисеев — 3,5. То же самое, что и Логинов. За прохождение последнего круга поставил бы даже двойку.
Игорь Малиновский — б/о. Не буду оценивать молодого парня за первый блин комом. Его задача была не показывать результат, а набраться опыта, понять, что такое Кубок мира и сравнить свой уровень с уровнем лучших. Он талантливый и способный парень, у которого всё впереди.
Татьяна Акимова — 4.
Ирина Старых — 5,5. Всё же не справилась со стрельбой. Устала в конце сезона.
Дарья Виролайнен — 5,5. Второй этап подряд провела достойно, на уровне Старых.
Ирина Услугина — 3. С такими результатами большей оценки не заслужила. Лидерам проиграла непростительно много.
Виктория Сливко — 5. Два попадания в двадцатку неплохо для новичка. Пусть для неё эти старты будут хорошим опытом.
Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова. Также не буду оценивать молодых спортсменок, потому как результатов от них никто не требовал. То, что Мошкова попала в преследование, уже неплохо.
Тимофей Кустарёв, болельщик
В своё время занимался спортивным ориентированием, неравнодушен к биатлону с 2001 года. Впервые выехал на Кубок мира в 2006 году в Контиолахти. Любимые этапы — Хохфильцен, Рупольдинг и, конечно, «этап» в Новолахтинске.
Антон Шипулин — 9,5. Два подиума, один из которых победный, — отличный финиш сезона!
Евгений Гараничев — 8,0. Попал в десятку лучших во всех трёх гонках. Последний этап можно твёрдо записать ему в актив.
Алексей Волков — 5,0. Спринт на ноль и в пасьюте лишь один промах. Стрельба уверенная, а ход так и не появился. Но и провалом это не назовёшь.
Матвей Елисеев — 4,5. Ровно прошёл спринт, а в пасьюте пустился в авантюру. А стрельбище в Хольменколлене очень коварно! Уж если и ругать Матвея, то за всё понемножку.
Александр Логинов — 3,5. Можно было бы и четвёрку поставить, если бы не стрельба. Скорость не пропала, и это обнадёживает.
Антон Бабиков — 6,0. За попадание в десятку лучших в
Максим Цветков — 2,0. Концовка сезона получилась смазанной.
Игорь Малиновский — 2,0. Четыре промаха и 86-е место в спринте. Резонный вопрос — ну и зачем? Эксперимент ради эксперимента??
Ирина Старых — 7,0. Можно лишь догадываться, чего ей стоили эти последние старты сезона. Стрельба на «стойке» в пасьюте тому подтверждение. Но 15-е место в спринте сильно удивило в хорошем смысле. А если не она, то кто?
Дарья Виролайнен — 5,0. Стрельба на «стойке» подвела вновь. И с этим надо
Виктория Сливко — 5,5. Да Вика сама всё сказала. Держаться, держаться, держаться — за Кубок мира. Или мимо КИБУ сразу домой, на кухню.
Ирина Услугина — 3,0. 39-я в спринте и 55-я в пасьюте с безобразной стрельбой (2+1+3+0). По факту — Загоруйко-2.
Татьяна Акимова — 4,0. Пробежала как смогла. Больше сказать нечего. Дежавю, как прошлогодняя Америка для Подчуфаровой, только теперь из Кореи Таня вернулась сама не своя.
Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова — одна двойка на двоих. Появление молодых дарований в Хольменколлене породило только новые вопросы. Про цель и смысл Кубка России, про критерии отбора на Кубок мира, про нашу команду на Кубке IBU….
Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»
Антон Шипулин — 8,0. Победа в стиле Мартена Фуркада и подиум в спринте говорят сами за себя. Достойное завершение сезона, притом что форма была уже не лучшей. Порадовал болельщиков на фоне невзрачной концовки сезона у остальной команды и сохранил статус лучшего после Фуркада.
Евгений Гараничев — 7. Ходом за исключением последнего круга выглядел солидно, но со стрельбой стоя проблем так и не решил. Сезон закончил без единого подиума, хотя в последних стартах выглядел твёрдым вторым номером в команде.
Алексей Волков — 5,5. На дистанции смотрелся неважно для уровня Кубка мира, но наконец решил проблемы со стрельбой. Чтобы быть конкурентоспособным на таком уровне, надо бежать хотя бы на 30−40 секунд быстрее.
Матвей Елисеев — 5. На разбитой трассе ходом вновь выглядел тяжело, а в преследовании завалил и стрельбу. После Нового года так и не показал своих оптимальных кондиций, хотя Рикко Гросс был готов поставить его и в смешанную эстафету чемпионата мира.
Александр Логинов — 5,5. На среднем уровне провёл обе гонки, но от короля Кубка IBU этого сезона стоило ждать большего. В концовке сезона у Александра разладилась стрельба.
Антон Бабиков — 6,5. Немного ожил в контактных гонках, где сначала совершил неплохой камбэк в преследовании, а хатем забежал в десятку лучших в
Игорь Малиновский — 5. Конечно, 19-летний юниор ещё не готов к такому уровню конкуренции, но даже при этом ходом был не худшим в команде. Концовка сезона получилась для него напряжённой, что отразилось на усталости.
Максим Цветков — 4. Оказался не готов к концовке сезона, как и в прошлом году. В
Ирина Старых — 6. На фоне всей женской команды смотрелась единственной боеспособной единицей, но совсем завалила стрельбу стоя в преследовании и
Виктория Сливко — 7. Однозначно провела лучший этап в карьере и проявила себя блестящим снайпером. Ходом для Кубка мира
Дарья Виролайнен — 6. Успех в Контиолахти не получил продолжения
Ирина Услугина — 4,5. В гонке преследования заняла одно из последних мест, да и в спринте показала откровенно слабый ход. Способна выступать намного сильнее и стрелять увереннее.
Татьяна Акимова — 5.
Екатерина Мошкова — 6. Заслужила достойную оценку, так как на дебютном этапе оказалась лучше опытной Услугиной, а ходом была быстрее и Сливко. Немного подвела стрельба в гонке преследования, но в следующем году её можно и нужно подключать к сборной.
Валерия Васнецова — 5. Уже начала сказываться усталость, которая не позволила проявить своих лучших качеств и отобраться в преследование. Но, как и всем юниорам, ставлю на балл выше авансом.
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