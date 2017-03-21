Затянувшийся на три месяца эксперимент по выставлению оценок спортсменам сборной России подошёл к концу. Пройти долгий путь без двоек удалось лишь единицам. Самыми стабильными и сильными российскими биатлонистами стали Антон Шипулин и Ирина Старых. С другой стороны иная стабильность — львиная доля женской сборной не преодолела барьер в пять баллов.



Владимир Барнашов, председатель тренерского совета СБР

Антон Шипулин — 8. Два старта провёл великолепно, на третьем немного не справился со стрельбой. Закончил сезон на отличной ноте.



Евгений Гараничев — 7,5. Вторую половину сезона провёл заметно сильнее и напоминал себя прежнего. Ровно провёл все три гонки.



Антон Бабиков — 5. В Хольменколлене смотрелся уже лучше, чем в Контиолахти, на на последнем круге снова сдавал.



Максим Цветков — 3. Здесь комментировать нечего.



Алексей Волков — 5,5. По отношению к себе, а не к мировым лидерам отработал неплохо.



Александр Логинов — 3,5. Сложно оценить, почему Саша не оправдал надежд, может, что-то не так было с лыжами.



Матвей Елисеев — 3,5. То же самое, что и Логинов. За прохождение последнего круга поставил бы даже двойку.



Игорь Малиновский — б/о. Не буду оценивать молодого парня за первый блин комом. Его задача была не показывать результат, а набраться опыта, понять, что такое Кубок мира и сравнить свой уровень с уровнем лучших. Он талантливый и способный парень, у которого всё впереди.



Татьяна Акимова — 4.



Ирина Старых — 5,5. Всё же не справилась со стрельбой. Устала в конце сезона.



Дарья Виролайнен — 5,5. Второй этап подряд провела достойно, на уровне Старых.



Ирина Услугина — 3. С такими результатами большей оценки не заслужила. Лидерам проиграла непростительно много.



Виктория Сливко — 5. Два попадания в двадцатку неплохо для новичка. Пусть для неё эти старты будут хорошим опытом.



Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова. Также не буду оценивать молодых спортсменок, потому как результатов от них никто не требовал. То, что Мошкова попала в преследование, уже неплохо.

Тимофей Кустарёв, болельщик фан-клуба Ольги Зайцевой

В своё время занимался спортивным ориентированием, неравнодушен к биатлону с 2001 года. Впервые выехал на Кубок мира в 2006 году в Контиолахти. Любимые этапы — Хохфильцен, Рупольдинг и, конечно, «этап» в Новолахтинске.



Антон Шипулин — 9,5. Два подиума, один из которых победный, — отличный финиш сезона!



Евгений Гараничев — 8,0. Попал в десятку лучших во всех трёх гонках. Последний этап можно твёрдо записать ему в актив.



Алексей Волков — 5,0. Спринт на ноль и в пасьюте лишь один промах. Стрельба уверенная, а ход так и не появился. Но и провалом это не назовёшь.



Матвей Елисеев — 4,5. Ровно прошёл спринт, а в пасьюте пустился в авантюру. А стрельбище в Хольменколлене очень коварно! Уж если и ругать Матвея, то за всё понемножку.



Александр Логинов — 3,5. Можно было бы и четвёрку поставить, если бы не стрельба. Скорость не пропала, и это обнадёживает.



Антон Бабиков — 6,0. За попадание в десятку лучших в масс-старте. Спринт и пасьют не удались.



Максим Цветков — 2,0. Концовка сезона получилась смазанной. Обидно-досадно, но ладно. Всё в прошлом.



Игорь Малиновский — 2,0. Четыре промаха и 86-е место в спринте. Резонный вопрос — ну и зачем? Эксперимент ради эксперимента??



Ирина Старых — 7,0. Можно лишь догадываться, чего ей стоили эти последние старты сезона. Стрельба на «стойке» в пасьюте тому подтверждение. Но 15-е место в спринте сильно удивило в хорошем смысле. А если не она, то кто?



Дарья Виролайнен — 5,0. Стрельба на «стойке» подвела вновь. И с этим надо что-то делать. Срочно. Потому что очевидно, что Дарью вызывают на этапы КМ по каким-то особым критериям и требованиям. Иначе в следующий раз это будут справка от экзорциста и публичная клятва на крови.



Виктория Сливко — 5,5. Да Вика сама всё сказала. Держаться, держаться, держаться — за Кубок мира. Или мимо КИБУ сразу домой, на кухню.



Ирина Услугина — 3,0. 39-я в спринте и 55-я в пасьюте с безобразной стрельбой (2+1+3+0). По факту — Загоруйко-2.



Татьяна Акимова — 4,0. Пробежала как смогла. Больше сказать нечего. Дежавю, как прошлогодняя Америка для Подчуфаровой, только теперь из Кореи Таня вернулась сама не своя.



Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова — одна двойка на двоих. Появление молодых дарований в Хольменколлене породило только новые вопросы. Про цель и смысл Кубка России, про критерии отбора на Кубок мира, про нашу команду на Кубке IBU….