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21 марта 2017, 15:43 | Биатлон | Lenta.Ru

Фуркад сообщил о скором завершении карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Ski-Nordique.com.

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том когда планирует завершить профессиональную карьеру. По его словам это может произойти после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Француз отметил что после этих соревнований ему будет трудно найти мотивацию. Увеличить
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«На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после ОИ-2018, так как мотивацию сложно постоянно поддерживать. Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, открывающимися перед тобой», — заявил Фуркад.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 26 февраля.

В минувшем сезоне Фуркад одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которого было 12 первых мест на подиуме в сезоне-2004/05.

На счету 28-летнего французского спортсмена 11 побед на чемпионатах мира и два золота Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.
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