Фуркад сообщил о скором завершении карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает
Ski-Nordique.com.
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«На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после ОИ-2018, так как мотивацию сложно постоянно поддерживать. Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть
Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 26 февраля.
В минувшем сезоне Фуркад одержал рекордные 14 побед на этапах Кубка мира, обойдя по этому показателю норвежца
На счету 28-летнего французского спортсмена 11 побед на чемпионатах мира и два золота Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.
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