Итоги женского сезона. Нокаут от Дальмайер
Лица и события женской части сезона Кубка мира.
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В минувшее воскресенье
ГЕРОИНЯ. Лаура ДАЛЬМАЙЕР
По осени доводилось слышать самые разные прогнозы на предстоящий сезон, в том числе и по фавориткам. На деле же конкуренток в борьбе за Большой хрустальный глобус у лидера сборной Германии не оказалось. 23-летняя Дальмайер неплохо провела и предыдущий год, одержав пять побед в личных стартах. Но тогда ей катастрофически не хватало стабильности, и в общем зачете она оказалась лишь шестой, даже позади второго номера сборной Германии Франциски Хильдебранд.
В этом же сезоне Дальмайер начала с места в карьер, выиграв три из пяти гонок на двух стартовых этапах. Затем выдержала гроссмейстерскую паузу, а с середины января по середину марта выдала фантастическую серию из 10 медальных финишей в личных дисциплинах подряд — семь побед и три вторых места. Четыре пьедестала пришлись на чемпионат мира в Хохфильцене, откуда немка увезла три золота и серебро. И за этап до финиша стало ясно — Кубок мира возвращается в Германию. Впервые со времен Магдалены Нойнер.
Кроме того, Дальмайер с подругами по команде выиграли в нынешнем сезоне все пять эстафет. В боксе это называется «победа за явным преимуществом».
РАЗОЧАРОВАНИЕ. Доротея ВИРЕР
А вот от миниатюрной красавицы из Италии после третьего места в общем зачете сезона-2015/16 ждали большего. Проблемы у Вирер начали возникать еще в ходе подготовки к стартам, и справиться с ними до конца так и не удалось.
Три декабрьских попадания в призы (серебро в
— Многие люди критикуют мои результаты, — написала Вирер на своей странице в Инстаграм. — Но в прошлом году я чувствовала себя намного комфортнее. Этот сезон был очень тяжелым для моего тела и моей психологии, я никак не могла обрести оптимальную форму, поэтому было еще сложно бороться. Так что большое спасибо людям, которые меня поддерживают.
ОТКРЫТИЕ. Жюстин БРЕЗА
Четырем биатлонисткам в этом розыгрыше Кубка мира удалось одержать свои первые победы в карьере, но трое из них уже входят в возрастную категорию «25+». Поэтому титул главного открытия сезона отдадим француженке, лишь прошлым летом справившей 20-летие. К этой дате она подошла в статусе двукратного серебряного призера чемпионатов мира, но обе медали были выиграны в эстафетах. В декабре Жюстин стала второй в спринте в Поклюке, уступив лишь 3,5 секунды Дальмайер. После еще нескольких удачных выступлений Жюстин закрепила успех на последнем этапе, взяв серебро в спринте и бронзу в пасьюте. Все это позволило ей стать шестой в общем зачете Кубка мира. Неужели в женской сборной Франции растет свой Фуркад?
РОССИЯНКА. Татьяна АКИМОВА
А вот сборной России вновь по итогам сезона похвастать почти нечем. В команде продолжается уже порядком затянувшийся переходный период. На первые роли выходит то одна, то другая спортсменка. Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова — всем им уже пришлось побывать в роли лидера сборной, но успехи были эпизодическими.
В нынешнем же сезоне лучом света в темном царстве неожиданно для многих стала вчерашний дублер Акимова. 26-летняя биатлонистка, ранее никогда не имевшая финишей в топ-10, в декабре ворвалась в мировую элиту после спринтерской победы в Поклюке, подкрепленной бронзой в преследовании. Впрочем, эти пьедесталы так и остались единственными за девять этапов для всей женской сборной России. Если не считать бронзу ЧМ-2017 в смешанной эстафете, где бежали Акимова и Подчуфарова.
В результате Акимова, которая также успела выиграть золото и серебро на Всемирных военных играх в Сочи, заняла 16-е место в общем зачете. А следующей из россиянок стала Ирина Старых — она 38-я. Результаты, мягко говоря, не впечатляющие.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. Дарья ДОМРАЧЕВА
Зато кому удалось порадовать всех без исключения поклонников биатлона — так это Дарье Домрачевой. Лидер белорусской сборной прошлым летом стала женой Оле Эйнара Бьорндалена, а 1 октября родила легендарному норвежцу дочь, которую назвали Ксенией.
Пока болельщики спорили, за какую команду будет выступать чадо звездной пары, когда подрастет, Домрачева вовсю готовилась к возвращению на трассу. В январе она уже вышла на старт, а на первенстве планеты, которое на сей раз проходило в феврале, Дарья выиграла серебро в пасьюте, поднявшись с 27-го места в спринте. Нет никаких сомнений, что в следующем сезоне она будет в числе главных фаворитов.
ПРОРЫВ. Мари ЛАУККАНЕН
До последнего этапа в Холменколлене имя Лаукканен было известно, пожалуй, только специалистам. Хотя финке уже 29, и она проводила уже 10-й сезон в Кубке мира, и ранее ее единственным успехом была спринтерская бронза трехлетней давности в Контиолахти.
Причины лежали на поверхности. Мари обладает очень приличной беговой подготовкой, имеет опыт выступлений в лыжном спринте на этапах Кубка мира и даже на Олимпиаде в Сочи, но при этом ее слабым местом является стрельба. 77 процентов попаданий по итогам прошлого сезона — результат довольно посредственный. А в нынешнем на этапе в Эстерсунде Лаукканен привезла себе 10 (!) минут штрафа в индивидуальной гонке.
Впрочем, ближе к концу сезона у Лаукканен наметился явный прогресс. Сначала она стала четвертой в той же «индивидуалке» на чемпионате мира, допустив всего один промах, а ее звездный час настал в Холменколлене. Стартовав в спринте под седьмым номером, она безупречно отстреляла и прикатила на финиш с временем, которое не покорилось никому из сотни с лишним конкуренток. Днем позже она столь же убедительно выиграла гонку преследования. Успехи она посвятила тренеру по стрельбе Аско Нуутинену, который скоропостижно скончался в ночь после ее первой победы.
СКАНДАЛ. КОУКАЛОВА ПРОТИВ ВСЕХ
Действующая обладательница Кубка мира, выйдя замуж и сменив фамилию (вместо «С» в начале появилась «К»), в нынешнем сезоне выступала чуть хуже, но все равно находилась в центре внимания прессы. Причина — скандальные ситуации, в центре которых оказывалась Коукалова.
Она вместе со всей чешской сборной после выхода второй серии доклада Макларена объявила крестовый поход против допинга и позволила себе ряд довольно жестких высказываний, обвинив в применении запрещенных веществ всех россиян поголовно и требуя для них самых суровых кар.
— Штрафа недостаточно, думаю, что нужно отбирать одно или два места в Кубке мира, если есть явные и неоднократные случаи применения допинга, — заявила Габриэла в январе. — Шипулин сказал, что не надо торопиться с выводами? Я ничего не знаю о его позиции. Считаю ли я, что он чист? Мне очень жаль, но я не верю уже никому в этой команде.
История получила продолжение в конце сезона — выиграв спринтерский зачет Кубка мира, Коукалова отказалась пожимать руку главе IBU Андерсу Бессебергу. Норвежец, по мнению чешской примы, не проявил должного рвения в деле борьбы с допингом и россиянами. Думается, что дело этим не кончится — продолжение следует.
ЦИТАТА
— Мы видим, что кроме Старых и Акимовой никто не может на
Если вспомнить, что после домашних Игр в Сочи в сборной действительно не появилось новых спортсменок мирового уровня, а команда в нынешнем сезоне вновь не попала в топ-5 Кубка наций, с Тихоновым сложно не согласиться. С другой стороны, в Холменколлене тренерский штаб попробовал в деле двух юниорок, и Екатерина Мошкова стала в спринте 60-й (52-й в пасьюте), а Валерия Васнецова — 79-й.
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