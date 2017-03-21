Итоги женского сезона. Нокаут от Дальмайер

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В минувшее воскресенье масс-стартами в норвежском Холменколлене ушел в историю биатлонный сезон-2016/17. По горячим следам «СЭ» подводит его итоги в лицах и событиях. Начинаем с женщин.

ГЕРОИНЯ. Лаура ДАЛЬМАЙЕР

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNjxO2nFtWK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Proud to have the #yellow bib ? 4th place today in the #sprint Now I have to #recover for tomorrows competition ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-03T14:47:59+00:00">Дек 3 2016 в 6:47 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По осени доводилось слышать самые разные прогнозы на предстоящий сезон, в том числе и по фавориткам. На деле же конкуренток в борьбе за Большой хрустальный глобус у лидера сборной Германии не оказалось. 23-летняя Дальмайер неплохо провела и предыдущий год, одержав пять побед в личных стартах. Но тогда ей катастрофически не хватало стабильности, и в общем зачете она оказалась лишь шестой, даже позади второго номера сборной Германии Франциски Хильдебранд.

В этом же сезоне Дальмайер начала с места в карьер, выиграв три из пяти гонок на двух стартовых этапах. Затем выдержала гроссмейстерскую паузу, а с середины января по середину марта выдала фантастическую серию из 10 медальных финишей в личных дисциплинах подряд — семь побед и три вторых места. Четыре пьедестала пришлись на чемпионат мира в Хохфильцене, откуда немка увезла три золота и серебро. И за этап до финиша стало ясно — Кубок мира возвращается в Германию. Впервые со времен Магдалены Нойнер.

Кроме того, Дальмайер с подругами по команде выиграли в нынешнем сезоне все пять эстафет. В боксе это называется «победа за явным преимуществом».

РАЗОЧАРОВАНИЕ. Доротея ВИРЕР

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR0lPXWlBL6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Finitoooo!!!!! "Only" 5th place on the Totalscore this season... A lot of people critique my results, of course last season i had much more podiums, but last year i felt much more comfortable. This season was really hard for my body and specially for my mind, i never get in shape and it's even harder to fight like this. So a big thanks to the people who support me ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от DORO (@dorothea_wierer) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-19T13:35:52+00:00">Мар 19 2017 в 6:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот от миниатюрной красавицы из Италии после третьего места в общем зачете сезона-2015/16 ждали большего. Проблемы у Вирер начали возникать еще в ходе подготовки к стартам, и справиться с ними до конца так и не удалось.

Три декабрьских попадания в призы (серебро в Нове-Место и две бронзы) так и остались для Доротеи единственным светлым пятном. После рождественских каникул на пьедестал она больше не поднималась. Итог — пятое место по итогам года.

— Многие люди критикуют мои результаты, — написала Вирер на своей странице в Инстаграм. — Но в прошлом году я чувствовала себя намного комфортнее. Этот сезон был очень тяжелым для моего тела и моей психологии, я никак не могла обрести оптимальную форму, поэтому было еще сложно бороться. Так что большое спасибо людям, которые меня поддерживают.

ОТКРЫТИЕ. Жюстин БРЕЗА

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMtXyKdlqNY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Justine Braisaz ? #biathlon #France #teamFrance #JustineBraisaz</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @biathlon._.france <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-12T11:46:37+00:00">Ноя 12 2016 в 3:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Четырем биатлонисткам в этом розыгрыше Кубка мира удалось одержать свои первые победы в карьере, но трое из них уже входят в возрастную категорию «25+». Поэтому титул главного открытия сезона отдадим француженке, лишь прошлым летом справившей 20-летие. К этой дате она подошла в статусе двукратного серебряного призера чемпионатов мира, но обе медали были выиграны в эстафетах. В декабре Жюстин стала второй в спринте в Поклюке, уступив лишь 3,5 секунды Дальмайер. После еще нескольких удачных выступлений Жюстин закрепила успех на последнем этапе, взяв серебро в спринте и бронзу в пасьюте. Все это позволило ей стать шестой в общем зачете Кубка мира. Неужели в женской сборной Франции растет свой Фуркад?

РОССИЯНКА. Татьяна АКИМОВА

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRjSzZ6hKse/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Чуть-чуть не хватило сегодня нам до 3 места в сегодняшней гонке ! Знаю, ошиблась на рубеже и было тяжело на дистанции..? Но я вам обещаю что в следующем этапе буду стараться выступить лучше. Спасибо за поддержку .?#биатлон</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Татьяна Акимова (@tatiana_akimova2) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-12T20:27:40+00:00">Мар 12 2017 в 1:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот сборной России вновь по итогам сезона похвастать почти нечем. В команде продолжается уже порядком затянувшийся переходный период. На первые роли выходит то одна, то другая спортсменка. Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова — всем им уже пришлось побывать в роли лидера сборной, но успехи были эпизодическими.

В нынешнем же сезоне лучом света в темном царстве неожиданно для многих стала вчерашний дублер Акимова. 26-летняя биатлонистка, ранее никогда не имевшая финишей в топ-10, в декабре ворвалась в мировую элиту после спринтерской победы в Поклюке, подкрепленной бронзой в преследовании. Впрочем, эти пьедесталы так и остались единственными за девять этапов для всей женской сборной России. Если не считать бронзу ЧМ-2017 в смешанной эстафете, где бежали Акимова и Подчуфарова.

В результате Акимова, которая также успела выиграть золото и серебро на Всемирных военных играх в Сочи, заняла 16-е место в общем зачете. А следующей из россиянок стала Ирина Старых — она 38-я. Результаты, мягко говоря, не впечатляющие.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Дарья ДОМРАЧЕВА

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.351851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQxZjRulhyR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Rabbits, Teddy-bears and other softies - our best friends! :) sleeping and playing in a car-seat on a sun sometimes is a best solution :) Зайчики, мишки и другие пушистики - наши лучшие друзья! :) Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в авто-кресле под тёплым солнышком :) ???????☉ #beactive #teddygames #babyfun #besafe #mamapapa #beautifultime @shop.daryadomracheva.by</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-21T11:24:36+00:00">Фев 21 2017 в 3:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зато кому удалось порадовать всех без исключения поклонников биатлона — так это Дарье Домрачевой. Лидер белорусской сборной прошлым летом стала женой Оле Эйнара Бьорндалена, а 1 октября родила легендарному норвежцу дочь, которую назвали Ксенией.

Пока болельщики спорили, за какую команду будет выступать чадо звездной пары, когда подрастет, Домрачева вовсю готовилась к возвращению на трассу. В январе она уже вышла на старт, а на первенстве планеты, которое на сей раз проходило в феврале, Дарья выиграла серебро в пасьюте, поднявшись с 27-го места в спринте. Нет никаких сомнений, что в следующем сезоне она будет в числе главных фаворитов.

ПРОРЫВ. Мари ЛАУККАНЕН

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRyQft4FccG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Winner ?? Flying like an angel ?? R.I.P. Shooting coach Asko Nuutinen ❤️ #beachampionwithme</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Mari Laukkanen #biathlon (@mari_laukkanen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-18T15:56:07+00:00">Мар 18 2017 в 8:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До последнего этапа в Холменколлене имя Лаукканен было известно, пожалуй, только специалистам. Хотя финке уже 29, и она проводила уже 10-й сезон в Кубке мира, и ранее ее единственным успехом была спринтерская бронза трехлетней давности в Контиолахти.

Причины лежали на поверхности. Мари обладает очень приличной беговой подготовкой, имеет опыт выступлений в лыжном спринте на этапах Кубка мира и даже на Олимпиаде в Сочи, но при этом ее слабым местом является стрельба. 77 процентов попаданий по итогам прошлого сезона — результат довольно посредственный. А в нынешнем на этапе в Эстерсунде Лаукканен привезла себе 10 (!) минут штрафа в индивидуальной гонке.

Впрочем, ближе к концу сезона у Лаукканен наметился явный прогресс. Сначала она стала четвертой в той же «индивидуалке» на чемпионате мира, допустив всего один промах, а ее звездный час настал в Холменколлене. Стартовав в спринте под седьмым номером, она безупречно отстреляла и прикатила на финиш с временем, которое не покорилось никому из сотни с лишним конкуренток. Днем позже она столь же убедительно выиграла гонку преследования. Успехи она посвятила тренеру по стрельбе Аско Нуутинену, который скоропостижно скончался в ночь после ее первой победы.

СКАНДАЛ. КОУКАЛОВА ПРОТИВ ВСЕХ

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.765625% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR0vXe6ApO_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#gabrielasoukalova #gabrielakoukalova #biathlon #czechteam #2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Gabriela Soukalova - Koukalova (@gabrielasoukalova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-19T15:04:21+00:00">Мар 19 2017 в 8:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Действующая обладательница Кубка мира, выйдя замуж и сменив фамилию (вместо «С» в начале появилась «К»), в нынешнем сезоне выступала чуть хуже, но все равно находилась в центре внимания прессы. Причина — скандальные ситуации, в центре которых оказывалась Коукалова.

Она вместе со всей чешской сборной после выхода второй серии доклада Макларена объявила крестовый поход против допинга и позволила себе ряд довольно жестких высказываний, обвинив в применении запрещенных веществ всех россиян поголовно и требуя для них самых суровых кар.

— Штрафа недостаточно, думаю, что нужно отбирать одно или два места в Кубке мира, если есть явные и неоднократные случаи применения допинга, — заявила Габриэла в январе. — Шипулин сказал, что не надо торопиться с выводами? Я ничего не знаю о его позиции. Считаю ли я, что он чист? Мне очень жаль, но я не верю уже никому в этой команде.

История получила продолжение в конце сезона — выиграв спринтерский зачет Кубка мира, Коукалова отказалась пожимать руку главе IBU Андерсу Бессебергу. Норвежец, по мнению чешской примы, не проявил должного рвения в деле борьбы с допингом и россиянами. Думается, что дело этим не кончится — продолжение следует.

ЦИТАТА

— Мы видим, что кроме Старых и Акимовой никто не может на что-то претендовать. Я три года говорю, что нужно привлекать молодежь и накатывать, по крайней мере, была бы перспектива. Три года, я считаю, в женской команде у нас потеряны, — заявил на днях четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава СБР и вещий Олег отечественного биатлона Александр Тихонов.

Если вспомнить, что после домашних Игр в Сочи в сборной действительно не появилось новых спортсменок мирового уровня, а команда в нынешнем сезоне вновь не попала в топ-5 Кубка наций, с Тихоновым сложно не согласиться. С другой стороны, в Холменколлене тренерский штаб попробовал в деле двух юниорок, и Екатерина Мошкова стала в спринте 60-й (52-й в пасьюте), а Валерия Васнецова — 79-й.