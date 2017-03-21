Разогнать команду! Как прошел минувший сезон и что теперь делать биатлонистам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Советский спорт» оглянулся назад в попытке разглядеть все хорошее, что произошло за этот год. При этом мы увидели кое-что и со знаком минус. Первое и главное — скорость россиян. Поэтому разогнать команду — главная задача для тренеров в будущем сезоне. Разогнать, конечно, в хорошем смысле: сделать ее намного быстрее.

ВСЕ ХОРОШЕЕ, ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ СО СБОРНОЙ РОССИИ

ШИПУЛИН — НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР.

У сборной России есть лидер — Антон Шипулин, и лидер он не только на лыжне. То, как повел себя Антон во время чемпионата мира, достойно уважения. Он имел право думать в эти дни только о себе. В конце концов столько лет в спорте и ни одного личного золота на чемпионатах мира. По сути, он принес в жертву возможные собственные достижения, решившись на открытый спор с Фуркадом и защищая свою команду от нападок.

Порадовал Шипулин в этом сезоне и своей подготовкой. Даже без секундомера заметно, как возросла его скорострельность. В ряде гонок, где Шипулин вел контактную борьбу с Фуркадом, было видно, что Антон не только не уступает французу в этом компоненте, а даже превосходит. Увы, по-прежнему решающие рубежи становятся для Шипулина непреодолимым препятствием на пути к золоту. Но та настойчивость и тот азарт, с которыми наш лидер работает на стрельбище, заставляют поверить, что в будущем этот барьер будет преодолен.

В конце сезона мы уже увидели гонку преследования в Контиолахти, где он стал вторым с четырьмя нолями после 29-го места в спринте, мы увидели нулевой спринт в Холменколлене, и здесь же мы стали свидетелями его победной стрельбы на четвертом рубеже в пасьюте. Тогда, начав стрелять синхронно, на штрафной круг отправились Фуркад и Бе, а Шипулин поехал к золотому финишу. Прогресс? Однозначно.

МУЖСКАЯ ЭСТАФЕТА: ЕДИНСТВЕННОЕ ЗОЛОТО НА ЧМ-2017 И «МАЛЫЙ ГЛОБУС».

В последние годы именно эта дисциплина подарила нам самые незабываемые эмоции в биатлоне. И в этом сезоне команда сложилась хорошая, надежная. Однако к чемпионату мира ее заштормило. В Хохфильцене не радовали скоростью Бабиков и Цветков. А Максим, заправский стрелок, еще и на рубеже начал чудить. Но к эстафете все собрались и общими усилиями вырвали золото у конкурентов.

Отлично, что на чемпионате мира команда справилась с собой и давлением. Теперь главный вопрос — получится ли так же на Олимпиаде? В этом уверенности как раз нет, но очень рассчитываем на то, что тренерский штаб уже размышляет, как сделать так, чтоб ключевые игроки команды не начали ходить пешком к концу сезона, как вышло в этом году. При таких ходовых качествах даже 100-процентная стрельба может не спасти.

Но это вопрос будущего, а за минувшую зиму мужской эстафете — пятерка. Плюс команда получила еще и глобус, который стал единственным для наших спортсменов в сезоне.

МЕДАЛИ АКИМОВОЙ: ТРУДОВЫЕ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ.

Золото и бронза, которые выиграла Татьяна Акимова на этапе в Нове-Место, — это сказка! Наша биатлонная золушка-работяжка в один миг превратилась в принцессу.

Совершенно несправедливо говорить, что эти медали были случайными, а этап проходной. Проходных этапов в биатлоне вообще не бывает, как и проходных гонок. Тем более что речь о Нове-Место, где посещаемость стадиона просто зашкаливала. Как бы дорого заплатила Габриэла Коукалова, чтобы на глазах у своих болельщиков одержать не одну победу, а все три. Тем более она была готова к этому, что и продемонстрировала в масс-старте.

Поэтому медали Акимовой — вполне трудовые и заслуженные. Эти победы позволяют надеяться, что мы еще увидим яркие гонки в ее исполнении. Сегодня же сделаем скидку на то, что это был первый полноценный сезон спортсменки в команде. Надеемся, что его ошибки будут грамотно проработаны и исправлены. И что никакого конца света в эстафетах на главном старте сезона больше не будет.

МОЛОДЕЖЬ: ПОБЕДА НА ЮНИОРСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА.

Юниорский чемпионат мира в этом году должен был пройти в Острове, что в Псковской области. Оргкомитет серьезно подготовился к турниру, и он обещал стать лучшим в истории проведения этих соревнований. Но затем ЮЧМ-2017 перенесли в словацкий Осрбли. В этом огорчение.

А радость в том, что российские спортсмены победили в общем зачете этого турнира, завоевав пять золотых медалей (всего — 11). Самым титулованным среди нашей молодежи стал Игорь Малиновский, который выиграл два золота в личных гонках и одно в эстафете. Наградой для Малиновского стала поездка на последний этап Кубка мира в Холменколлен.

Конечно, победа по юниорам совершенно не означает, что через пару лет эти ребята будут так же блистать на Кубке мира. Но, учитывая, что наш биатлон на такие грабли наступал много раз, стоит надеяться, что вопрос перехода спортсменов на взрослый уровень стоит на особом контроле и прорабатывается с особой тщательностью.

А ТЕПЕРЬ О ТОМ, ЧТО СО ЗНАКОМ «МИНУС»

СКОРОСТЬ: ПОЧЕМУ НАШИ НЕ БЕГУТ?

Часто приходится слышать, что Шипулин должен готовиться вместе с командой. Плохая идея. Зачем ломать ту единственную модель, что эффективно работает и гарантированно дает результат для всей сборной? Вот пойти по обратному пути — можно. А именно — обратиться к опыту команды Шипулина и применять его в подготовке всей сборной.

Конечно, не все хорошо для условного Цветкова, что здорово для Антона. Но в любом случае чем-то полезным поживиться можно. В первую очередь это касается скоростной подготовки наших спортсменов. Она на данный момент — недостаточно хороша, а местами просто плачевна. Вся команда, кроме Шипулина, бежит время от времени, иногда, редко.

У женской сборной в этом смысле все намного хуже, чем у мужской. Единственное исключение — Ирина Старых. Парадокс в том, что у этой спортсменки не было возможности участвовать в централизованной подготовке команды к сезону, но на чемпионате мира функционально она была быстрее всех.

ЧЕХАРДА С СОСТАВОМ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ.

По идее предолимпийский сезон должен был сформировать костяк женской команды, которая летом начнет готовить сани к зиме. Сани должны быть крепкими, поскольку ехать на них аж в Азию, в Пхенчхан. Но та чехарда с составом, которая продолжалась всю зиму, ни к чему хорошему не привела. В марте вернулись к тому, от чего бегали весь сезон: к прошлогоднему составу.

В общем, никто и не рассчитывал, что наши девушки за один сезон превратятся в дрим-тим. Но хотя бы в подающих надежды можно ведь было! Олимпиада же на носу!

Всякое обсуждение этой проблемы с представителями тренерского штаба сводится к тому, что нам объявляют: на данный момент в команде собраны все сильнейшие — победившие либо на Ижвинтовке, либо на ЧЕ, либо где еще. Формально вроде бы не придерешься. Фактически — не работает.

На деле получается, что спортсменки доходят до основной команды в 26−27 лет. Пару лет на то, чтоб оглядеться по сторонам, и все — закат карьеры.

Почему не разработать новые критерии формирования команды, раз старые лишь тянут на дно? Одна из основных проблем в том, что почти ни у кого из новичков, приходящих в команду, нет уверенности, что он/она тут задержится надолго. Дали один шанс — ничего не получилось — кто там следующий?

Если бы перспективный дебютант был уверен, что, несмотря ни на что, получит и второй, и третий, и пятый шансы проявить себя, это позволило бы ему обрести уверенность. Увы, большинство молодых ограничилось лишь кратковременным приходом в команду. Засветились, и только.

При этом весь сезон с командой работает, безусловно, талантливая, но имеющая проблемы со здоровьем Ольга Подчуфарова. Почти после каждой гонки у нее был такой измученный вид, что возникал только один вопрос: к чему эти страдания?

Неоднократно мы задавали вопрос и о том, какую смысловую нагрузку несет нахождение в команде Светланы Слепцовой, если она не прогрессирует: стрельбы нет, на трассе она, по ее же собственному определению, никакая. Как это все уживается с главной задачей, стоящей перед тренерским штабом, — сменить поколение, создать новую дееспособную команду? Да никак.

В итоге перед олимпийским сезоном мы получили то, что мы ничего не получили. Увы.

СКАНДАЛЫ: КОУКАЛОВА НЕ ВЕРИТ ШИПУЛИНУ И НЕ ЖМЕТ РУКУ БЕССЕБЕРГУ.

Давно в мировом биатлоне не было таких острых сюжетов и захватывающих триллеров. Одной из первых всколыхнула общественность Габриэла Коукалова, заявившая, что не верит никому из русских, даже Шипулину. Под занавес Кубка мира Коукалова отличилась снова — отказалась пожимать руку Андерсу Бессебергу, президенту Международного союза биатлонистов, обосновав это тем, что он не думает о спортсменах.

Речь, видимо, о том, что сборную России оставили среди участников Кубка мира, несмотря на желание многих лишить ее этого права.

Куда больший резонанс получила история, когда Фуркад дважды толкнул Логинова за его допинговое прошлое — раз виртуально, раз реально — и пошло-поехало.

Антон Шипулин не остался в стороне и во всеуслышание потребовал с уважением относиться к российской команде. Скандал разгорелся во время главного старта сезона, но, к счастью, через пару дней Шипулин и Фуркад нашли в себе силы остановить открытую войну и пожать друг другу руки.

Далее. У России, в частности у Тюмени, отобрали этап Кубка мира по биатлону и хотят лишить чемпионата мира. Оргкомитет и СБР не сдаются и обещают пойти в суд. Но пока официальных бумаг СБР на этот счет не получил и ответных мер никаких не принимается. Возможно, что скоро эта история получит продолжение.

Была омрачена и самая последняя гонка в этом сезоне мужской — масс-старт. Согласно правилам, ее победителя Мартена Фуркада нужно было дисквалифицировать: он забыл взять в гонку патроны, и ему их неграмотно передали. Но Фуркаду оставили и эту победу, и рекорд в 14 побед за сезон, и «Малый глобус» за масс-старты, который мог перейти к немцу Симону Шемппу.

Будем честны, на ход гонки чехарда с патронами никак не повлияла. Даже при этих обстоятельствах Фуркад сокрушил всех соперников, хотя как раз он был в самом невыгодном положении. Но правила есть правила, и в их трактовке не должно быть двойных стандартов.