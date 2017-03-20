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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29143619/
20 марта 2017, 19:45 | Биатлон | Чемпионат.com

Экхофф: Первые два раза, когда сработала сигнализация, было очень весело

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала инцидент со срабатыванием пожарной сигнализации на вечеринке по случаю окончания сезона, из-за которого полиции пришлось прервать мероприятие.

«Это было плохо. Такое случилось, как раз когда норвежцы проводили вечеринку для иностранных спортсменов. Всем пришлось идти домой, когда на часах не было и 12. Неловкая ситуация.

Я не знаю, кто это был. Первые два раза, когда сработала сигнализация, было очень весело. Но в итоге все лишились вечеринки. Правда, для меня, учитывая сегодняшний день, это было даже к лучшему. Я даже могу поблагодарить тех, кто это сделал», — приводит слова Экхофф Dagbladet.
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