Экхофф: Первые два раза, когда сработала сигнализация, было очень весело

«Это было плохо. Такое случилось, как раз когда норвежцы проводили вечеринку для иностранных спортсменов. Всем пришлось идти домой, когда на часах не было и 12. Неловкая ситуация.



Я не знаю, кто это был. Первые два раза, когда сработала сигнализация, было очень весело. Но в итоге все лишились вечеринки. Правда, для меня, учитывая сегодняшний день, это было даже к лучшему. Я даже могу поблагодарить тех, кто это сделал», — приводит слова Экхофф Dagbladet.