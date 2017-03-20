Эмиль Хегле Свендсен: Я не виноват в срыве вечеринки
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что он не виновен в отмене вечеринки в Холменколлене.
Вчера полиция прервала мероприятие
— Это очень грустно, потому что до этого была хорошая атмосфера, — приводит Dagbaldet слова Свендсена. — Вечеринка только начиналась, как сработала сигнализация. Мы сразу покинули помещение, но потом поняли, что пожара нет. На этот раз это был не я. Наоборот, был очень хорошим мальчиком. Наверное, это
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