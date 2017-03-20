Эмиль Хегле Свендсен: Я не виноват в срыве вечеринки

Вчера полиция прервала мероприятие из-за того, что несколько раз сработала сигнализация. В 2014 году Свендсен вместе с братьями Бе проколол шины Оле Эйнару Бьорндалену, за что трио получило репутацию весельчаков.

— Это очень грустно, потому что до этого была хорошая атмосфера, — приводит Dagbaldet слова Свендсена. — Вечеринка только начиналась, как сработала сигнализация. Мы сразу покинули помещение, но потом поняли, что пожара нет. На этот раз это был не я. Наоборот, был очень хорошим мальчиком. Наверное, это какой-то шутник, которому было действительно весело. Но свет выключили, и музыка закончилась. Это был короткий праздник.