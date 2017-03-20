Оле Эйнар Бьорндален: На вечеринке Фуркад произнес пламенную речь. Жаль, что праздник прервали
Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что сожалеет об отмене вчерашней вечеринки в Холменколлене.
Мероприятие было прервано после того, как несколько раз сработала пожарная сигнализация. По сведениям работников арены, таким образом
— Когда сработала пожарная сигнализация, мы вышли в вестибюль, чтобы посмотреть, что случилось, — приводит NRK слова Бьорндалена. — Потом тревогу отменили, и я ушел. Что произошло дальше, я не знаю, но думаю, что это был хороший праздник. Фуркад перед этим произнес пламенную речь. Жаль, что вечеринку прервали, но в биатлоне всегда весело.
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