Резцова: Пик формы российских биатлонисток на Олимпиаду не придётся

«Как-то у нас не складывается пока. Я считаю, что нужно менять тренерский состав. Для мужской сборной я бы предложила Владимира Аликина и Анатолия Хованцева. Не знаю, как согласился бы с ними тренироваться Антон Шипулин, но я бы огласила их кандидатуры. В тренерский штаб женской сборной я бы предложила Владимира Королькевича и Леонида Мякишева. Вряд ли со мной кто-то согласится, но Леонид Константинович подготовил Дарью Виролайнен и чемпионку России на сегодняшний день — Кристину Резцову.



Не хочу никого обманывать, но пик формы не придётся на Олимпиаду. Я на тренерском совете оглашу фамилии тренеров, которые, как мне кажется, должны стать основными, и назову фамилии спортсменок, которые должны готовиться к Олимпиаде. Я сегодня объявила уже свою позицию Александру Павловичу Кравцову, но он пока слушать меня не захотел. Я считаю, что должны быть некоторые изменения в команде», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.