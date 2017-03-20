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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29141990/
20 марта 2017, 17:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Резцова: Пик формы российских биатлонисток на Олимпиаду не придётся

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась мнением о результатах женской сборной России по биатлону в завершившемся розыгрыше Кубка мира и предложила свой вариант нового состава тренерского штаба.

«Как-то у нас не складывается пока. Я считаю, что нужно менять тренерский состав. Для мужской сборной я бы предложила Владимира Аликина и Анатолия Хованцева. Не знаю, как согласился бы с ними тренироваться Антон Шипулин, но я бы огласила их кандидатуры. В тренерский штаб женской сборной я бы предложила Владимира Королькевича и Леонида Мякишева. Вряд ли со мной кто-то согласится, но Леонид Константинович подготовил Дарью Виролайнен и чемпионку России на сегодняшний день — Кристину Резцову.

Не хочу никого обманывать, но пик формы не придётся на Олимпиаду. Я на тренерском совете оглашу фамилии тренеров, которые, как мне кажется, должны стать основными, и назову фамилии спортсменок, которые должны готовиться к Олимпиаде. Я сегодня объявила уже свою позицию Александру Павловичу Кравцову, но он пока слушать меня не захотел. Я считаю, что должны быть некоторые изменения в команде», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.
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