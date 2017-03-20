Семь главных мгновений сезона для России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ПОБЕДА В МУЖСКОЙ ЭСТАФЕТЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Триумф нашей четверки в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина на чемпионате мира в Хохфильцене, безусловно, стал самым красивым мгновением сезона. Наши парни лидировали на протяжении практически всей гонки, использовав на четверых всего три дополнительных патрона. На заключительном этапе Шипулин сумел не подпустить к себе после второй стрельбы самого Мартена Фуркада и в итоге красиво финишировал с флагом. Эта медаль стала единственным золотом России на этом чемпионате мира, и первой победой в мужской эстафете аж с 2008 года.

Совсем уж незабываемым момент стал благодаря казусу на вечерней церемонии награждения в центре Хохфильцена. Организаторы включили неправильный гимн России, и в итоге наши ребята сами спели гимн а-капелла в микрофон Дмитрия Губерниева. Кажется, трогательнее и быть не могло.

ССОРА ШИПУЛИНА С ФУРКАДОМ

На церемонии награждения после стартовой гонки чемпионата мира — смешанной эстафеты, наши парни Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку французу Мартену Фуркаду. Тот ранее допустил несколько обидных высказываний в адрес Логинова, припомнив россиянину отбытую допинговую дисквалификацию. А уже по ходу «смешанки» в момент передачи эстафеты спровоцировал падение Логинова — неизвестно, сознательно или случайно.

Скандал вышел грандиозный. Фуркад обиделся на поступок россиян и вообще ушел с пьедестала. Если бы не президент международной федерации Андерс Бессеберг, француз так бы и не вернулся. Пикировка продолжилась на пресс-конференции, но спустя сутки страсти сошли на нет. Шипулин с Фуркадом признали, что погорячились, и публично пожали друг другу руки.

ПЕРВАЯ КАРЬЕРНАЯ ПОБЕДА АКИМОВОЙ

26-летняя Татьяна Акимова провела лучший сезон в карьере, пиком которого стал декабрьский этап Кубка мира в Нове Место. Там россиянка сначала сенсационно победила в спринте, а затем еще и стала третьей в гонке преследования. Для спортсменки, которая еще год назад занимала в спринте места в девятом десятке, это было настоящей фантастикой.

Впоследствии Татьяна на пьедестал в личных гонках уже не поднималась, но уверенно закрепилась на подступах к первой десятке. Для первого полноценного сезона на уровне Кубка мира — весьма достойное достижение.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛОГИНОВА И СТАРЫХ

Пожалуй, впервые в новейшей истории два биатлониста сразу после возвращения из дисквалификации встают в один ряд с лидерами основной команды. Логинов, отбыв два года отстранения, устроил настоящий фурор на Кубке IBU и чемпионате Европы, где в четырех гонках трижды выиграл и один раз был вторым. После этого тренерам ничего не оставалось, кроме как включить Логинова в состав на чемпионат мира. Там, несмотря на нервозную обстановку из-за собственного допингового прошлого, Логинову удалось стать бронзовым призером в составе смешанной эстафеты. В дальнейшем Александр вернулся на уровень Кубка IBU, где в итоге стал вторым в общем зачете. Наверняка подготовку к следующему сезону Логинов уже начнет в составе основы.

Возвращение Ирины Старых получилось не столь ярким, хотя на чемпионате мира ей удалось стать настоящим лидером команды. Четвертое место в личной гонке плюс блестящий эстафетный этап вселили надежду, что, несмотря на три года без большого биатлона, у этой спортсменки все еще впереди.

«ЧЕРНЫЙ» СПИСОК МОК

После обнародования второй части доклада Макларена, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о начале расследования против 29 российских спортсменов, чьи имена упоминались в документах профессора. Вскоре выяснилось, что особых доказательств против большинства из этого списка нет, и уже накануне старта чемпионата мира исполком IBU снял обвинения против 22 человек из 29-ти.

Пока из семи спортсменов временно отстранена только Екатерина Глазырина. Остальные либо завершили карьеры, либо не выступают на высоком уровне. Тем не менее, даже если дело ограничится Глазыриной, российский биатлон уже понес серьезные имиджевые потери. Не говоря уж об остром дефиците способных спортсменов, круг которых с исчезновением Глазыриной еще более сократился.

ЛИШЕНИЕ ТЮМЕНИ ЧМ-2021

Впервые за последние годы Россия оказалась лишена права проведения каких-либо международных турниров. В этом сезоне мы остались без первенства мира среди юниоров и молодежи, которое вместо Острова было перенесено в чешский Осрбли, и без этапа Кубка мира в Тюмени — тот провели в финском Контиолахти. Причем от обоих турниров Союз биатлонистов России отказался по собственной инициативе, хотя, конечно, не без внешнего давления.

Самый чувствительный удар — это отмена чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Международный союз биатлонистов забрал у страны этот турнир собственным волевым решением, так как добровольно отказываться от него никто не собирался. Тюмень собирается судиться, но перспективы этого дела сейчас кажутся сомнительными. Более того, весьма вероятно, что и в календаре на будущий сезон ни одного российского этапа Кубка мира не появится.

АНТИРЕКОРД ЖЕНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ

В начале января на очередном этапе Кубка мира в Рупольдинге наши биатлонистки отметились рекордом со знаком «минус». Ниже 13-й позиции в женской эстафете сборная России еще никогда в истории не опускалась. Справедливости ради, команда выступала тогда в экспериментальном составе: на первом этапе бежала дебютантка Кубка мира Виктория Сливко, а на третий поставили еще одну молодую спортсменку Ульяну Кайшеву.

В результате, два штрафных круга от Кайшевой отправили нашу команду за пределы даже первого десятка. Плохая стрельба в сочетании с неубедительной скоростью — приговор для любой эстафеты.

Определенные выводы после того провала были сделаны. На чемпионате мира Сливко с Кайшевой в составе уже не было, а наша команда до самого последнего этапа претендовала даже на медаль. Правда, в итоге результат все равно получился лишь немногим лучше, чем в Рупольдинге — десятое место.