Норвежская полиция прервала вечеринку биатлонистов, посвященную окончанию сезона КМ
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Полиция Норвегии была вынуждена остановить вечеринку с участием биатлонистов, которая была посвящена окончанию сезона Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в Холменколлене, где проходил заключительный этап Кубка мира сезона-2016/17.
«Прибыла полиция и остановила мероприятие, потому что пожарная сигнализация срабатывала несколько раз, так как
В полиции отметили, что на вечеринке находилось порядка 400 человек, среди которых были норвежские и иностранные биатлонисты. «Участники вечеринки были очень огорчены, когда ее пришлось остановить. Жаль, ведь у спортсменов был длинный сезон, а проводить такие мероприятия стало традицией», — отметила Нордскар.
Победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона одержал француз Мартен Фуркад, вторым стал россиянин Антон Шипулин, третьим — норвежец Йоханнес Бё.
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