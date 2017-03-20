Норвежская полиция прервала вечеринку биатлонистов, посвященную окончанию сезона КМ

Инцидент произошел в воскресенье вечером в Холменколлене, где проходил заключительный этап Кубка мира сезона-2016/17.

«Прибыла полиция и остановила мероприятие, потому что пожарная сигнализация срабатывала несколько раз, так как кто-то бродил по коридорам отеля и весело проводил время, — рассказала менеджер по коммуникациям арены в Холменколлене Эмили Нордскар. — Я не знаю, кто из спортсменов это был. Как я поняла, это было просто озорство».

В полиции отметили, что на вечеринке находилось порядка 400 человек, среди которых были норвежские и иностранные биатлонисты. «Участники вечеринки были очень огорчены, когда ее пришлось остановить. Жаль, ведь у спортсменов был длинный сезон, а проводить такие мероприятия стало традицией», — отметила Нордскар.

Победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона одержал француз Мартен Фуркад, вторым стал россиянин Антон Шипулин, третьим — норвежец Йоханнес Бё.