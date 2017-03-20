Полиция прервала вечеринку биатлонистов в Холменколлене

чВнимание органов правопорядка привлекло то, что в заднии, где проходило мероприятие, дважды сработала пожарная сигнализация.

Работники арены в Холменколлене не стали раскрывать имя спортсмена, который «весело проводил время», но отметили, что это было простое дурачество. Из-за отмены вечеринки спортсмены были расстроены, так как мероприятие является традиционным и проводилось после сложного сезона.