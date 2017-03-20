Полиция прервала вечеринку биатлонистов в Холменколлене
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Форма игрока «Нью Ингланд Пэтриотс» Тома Брэди, похищенная после финала Супербоула-2017 — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) -, найдена заграницей. Об этом сообщает портал Sports Illustrated.
чВнимание органов правопорядка привлекло то, что в заднии, где проходило мероприятие, дважды сработала пожарная сигнализация.
Работники арены в Холменколлене не стали раскрывать имя спортсмена, который «весело проводил время», но отметили, что это было простое дурачество.
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