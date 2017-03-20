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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29141362/
20 марта 2017, 16:54 | Биатлон | ТАСС

Барнашов: Глава СБР выступает за сохранение группы Шипулина

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов выступает за сохранение тренировочной группы лидера национальной команды Антона Шипулина. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Владимир Барнашов.

Председатель тренерского совета отметил что на тренерском совете будут обсуждаться практически все вопросы которые касаются подготовки к олимпийскому сезону. Увеличить
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Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов настаивает на том, чтобы к следующему сезону Шипулин готовился в общей группе. Сложившуюся ситуацию обсудят 31 марта на заседании тренерского совета в Тюмени.

«Ситуацию больше нагнетают журналисты, поскольку всем прекрасно понятно, что Антон нормально готовится и никакого объединения не последует. Официально об этом можно будет объявить только 31 числа, но на сегодня у всех, в том числе и президента Союза биатлонистов России, есть однозначное понимание ситуации. Никаких вопросов к Антону нет», — сказал Барнашов.

Собеседник агентства отметил, что на тренерском совете будут обсуждаться практически все вопросы, которые касаются подготовки к олимпийскому сезону. «Рассмотрим кандидатов в сборную России, обсудим работу тренеров», — отметил он.
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