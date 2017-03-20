Барнашов: Глава СБР выступает за сохранение группы Шипулина

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Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов настаивает на том, чтобы к следующему сезону Шипулин готовился в общей группе. Сложившуюся ситуацию обсудят 31 марта на заседании тренерского совета в Тюмени.

«Ситуацию больше нагнетают журналисты, поскольку всем прекрасно понятно, что Антон нормально готовится и никакого объединения не последует. Официально об этом можно будет объявить только 31 числа, но на сегодня у всех, в том числе и президента Союза биатлонистов России, есть однозначное понимание ситуации. Никаких вопросов к Антону нет», — сказал Барнашов.

Собеседник агентства отметил, что на тренерском совете будут обсуждаться практически все вопросы, которые касаются подготовки к олимпийскому сезону. «Рассмотрим кандидатов в сборную России, обсудим работу тренеров», — отметил он.