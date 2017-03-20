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20 марта 2017, 16:52 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Программа Кубка мира оптимальна

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что доволен календарем Кубка мира, который существует сейчас.

По его словам, никаких изменений в программу соревнований вносить не стоит.

— У нас отлаженная система, менять которую было бы глупо, — приводит NRK слова Бьорндалена. — Программа Кубка мира оптимальна. У нас есть три этапа в сезоне. Это три недели до Рождества, три недели после него и три недели потом.
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