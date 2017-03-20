Оле Эйнар Бьорндален: Программа Кубка мира оптимальна

По его словам, никаких изменений в программу соревнований вносить не стоит.

— У нас отлаженная система, менять которую было бы глупо, — приводит NRK слова Бьорндалена. — Программа Кубка мира оптимальна. У нас есть три этапа в сезоне. Это три недели до Рождества, три недели после него и три недели потом.