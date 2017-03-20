Рикко Гросс: Это был хороший сезон для сборной России

Также он отметил, что российские биатлонисты добились прогресса.

— Я хочу сказать от себя и от всей команды спасибо всем российским фанатам за то, что держали за нас кулачки, — отметил Гросс. — Это был хороший сезон для нас. Мы выиграли мужскую эстафету на чемпионате мира, так как были лучшими, Антон Шипулин финишировал в тройке лучших по итогам сезона, трое наших ребят в топ-25 — это действительно хороший результат, а главное, что многие наши спортсмены прогрессируют.