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20 марта 2017, 16:02 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Рикко Гросс: Это был хороший сезон для сборной России

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс поблагодарил болельщиков за поддержку в прошлом сезоне.

Также он отметил, что российские биатлонисты добились прогресса.

— Я хочу сказать от себя и от всей команды спасибо всем российским фанатам за то, что держали за нас кулачки, — отметил Гросс. — Это был хороший сезон для нас. Мы выиграли мужскую эстафету на чемпионате мира, так как были лучшими, Антон Шипулин финишировал в тройке лучших по итогам сезона, трое наших ребят в топ-25 — это действительно хороший результат, а главное, что многие наши спортсмены прогрессируют.
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