Мартен Фуркад: Мне больше не удастся повторить такой сезон

Француз уверен, что больше не сможет приблизиться к подобному результату.

— Никогда бы не мог подумать, что это возможно. У меня было все, чтобы добиться такого результата, — хорошая форма и удача, — приводит VG слова Фуркада. — Достижения говорят о том, что я все сделал идеально.

Уверен, что никогда не смогу повторить это. Я не могу объяснить этот успех. Могу только сказать, что люблю биатлон. Может быть, больше, чем другие.