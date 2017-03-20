Мартен Фуркад: Мне больше не удастся повторить такой сезон
Биатлонист Мартен Фуркад, который в этом сезоне добился 14 побед и завоевал Хрустальный глобус, подчеркнул, что не мог представить, что добьется такого результата.
Француз уверен, что больше не сможет приблизиться к подобному результату.
— Никогда бы не мог подумать, что это возможно. У меня было все, чтобы добиться такого результата, — хорошая форма и удача, — приводит VG слова Фуркада. — Достижения говорят о том, что я все сделал идеально.
Уверен, что никогда не смогу повторить это. Я не могу объяснить этот успех. Могу только сказать, что люблю биатлон. Может быть, больше, чем другие.
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