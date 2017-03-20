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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29140452/
20 марта 2017, 15:42 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Мне больше не удастся повторить такой сезон

Биатлонист Мартен Фуркад, который в этом сезоне добился 14 побед и завоевал Хрустальный глобус, подчеркнул, что не мог представить, что добьется такого результата.

Француз уверен, что больше не сможет приблизиться к подобному результату.

— Никогда бы не мог подумать, что это возможно. У меня было все, чтобы добиться такого результата, — хорошая форма и удача, — приводит VG слова Фуркада. — Достижения говорят о том, что я все сделал идеально.

Уверен, что никогда не смогу повторить это. Я не могу объяснить этот успех. Могу только сказать, что люблю биатлон. Может быть, больше, чем другие.
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