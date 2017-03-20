Шемпп: Фуркад заслуженно победил в зачёте масс-стартов

В итоге Фуркад одержал победу и обошёл Шемппа в зачёте масс-стартов.



«Я очень хотел завоевать “Малый хрустальный глобус”, но должен признать, что пока не соответствую топ-уровню, чтобы бросить вызов Мартену. Бросали ему обойму или нет, он заслуженно победил в зачёте масс-стартов. Я боролся до конца», — написал Шемпп на своей странице в «Фейсбуке».