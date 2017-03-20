Шемпп: Фуркад заслуженно победил в зачёте масс-стартов
Немецкий биатлонист Симон Шемпп прокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в
масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француз Мартен Фуркад забыл перед стартом зарядить винтовку и тренер бросил ему магазин.
В итоге Фуркад одержал победу и обошёл Шемппа в зачёте
«Я очень хотел завоевать “Малый хрустальный глобус”, но должен признать, что пока не соответствую
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