Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29138617/
20 марта 2017, 13:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Шемпп: Фуркад заслуженно победил в зачёте масс-стартов

Немецкий биатлонист Симон Шемпп прокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француз Мартен Фуркад забыл перед стартом зарядить винтовку и тренер бросил ему магазин.

В итоге Фуркад одержал победу и обошёл Шемппа в зачёте масс-стартов.

«Я очень хотел завоевать “Малый хрустальный глобус”, но должен признать, что пока не соответствую топ-уровню, чтобы бросить вызов Мартену. Бросали ему обойму или нет, он заслуженно победил в зачёте масс-стартов. Я боролся до конца», — написал Шемпп на своей странице в «Фейсбуке».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

«Тренеров женской сборной нужно уволить»

«Тренеров женской сборной нужно уволить»

По завершении международного сезона в биатлоне эксперты дружно критикуют женскую сборную России, требуя уволить тренерский штаб, и отвешивают сдержанные комплименты лидеру мужской команды Антону Шипулину. «Газета.Ru» попыталась разобраться, что было хорошего, а что плохого минувшей зимой.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!