«Тренеров женской сборной нужно уволить»

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Завершился очередной биатлонный сезон, наступили каникулы, но работа продолжается. Нужно подвести итоги выступлений, тренерский состав анализирует события, произошедшие в последние четыре месяца, и жизнь любой сборной продолжает кипеть. Российские спортсмены выступили неоднозначно — были как успехи, так и провалы. Если мужская команда оставила о себе в целом благоприятное впечатление, то женщины почти не давали повода для радости.

На уровне только Шипулин

Антон Шипулин не только лидер мужской сборной России по биатлону, но и выдающийся спортсмен, который постоянно борется за победу на международных соревнованиях любого калибра. Восторгаясь достижениями и рекордами Мартена Фуркада, многие невольно забывают о Шипулине, который уже третий год подряд завершает сезон в тройке сильнейших.

В позапрошлом году Антон стал вице-чемпионом Кубка мира, в прошлом занял третье место, а сейчас снова поднялся на вторую строчку в итоговом зачете.

Безусловно, Фуркад — великий биатлонист. Он уже побил несколько рекордов Уле Эйнара Бьорндалена, чем дал повод заговорить о возможности превзойти норвежца по количеству личных побед в карьере, которых у него набралось 94. Сейчас у Фуркада 61 победа, но ему всего 28 лет, и достижение короля биатлона не кажется таким уж недосягаемым.

На фоне выигрывающего все, что только можно, француза Шипулин намного скромнее — в его активе десять индивидуальных золотых медалей. Тем не менее, заслуги россиянина переоценить невозможно. Во многом благодаря ему российская мужская команда занимает лидирующие позиции.

Последний раз до Шипулина настолько высоко в общем зачете Кубка мира поднимался Дмитрий Ярошенко в 2008 году. К сожалению, его дальнейшая история слишком хорошо известна, и в следующем сезоне он был дисквалифицирован за употребление запрещенного препарата эритропоэтина.

Шипулин же три года подряд находится в тройке лидеров сезона и с завидной стабильностью, но с переменным успехом, оказывает серьезное сопротивление Фуркаду.

В этом сезоне он одержал две личные победы, в индивидуальной гонке в Антесельве и в преследовании в финале Кубка мира в Холменколлене, плюс одну в составе сборной в эстафете.

Этот командный успех стоит особняком, потому что добыт он был на чемпионате мира в Хохфильцене.

В итоге Шипулин вновь не дал усомниться в том, кто является лидером мужской российской сборной, и продемонстрировал, что способен периодически обгонять Фуркада.

Что у остальных

Частично обновленная российская команда показала приличную готовность резерва. Еще в прошлом сезоне Антон Бабиков выступал преимущественно в Кубке IBU, а на первом же этапе в КМ в Эстерсунде одержал свою первую индивидуальную победу. Теперь же он прочно вошел в основу сборной, где еще не до конца раскрылся его ровесник 25-летний Максим Цветков. 23-летний Матвей Елисеев несколько раз отличился попаданием в десятку сильнейших и постепенно прогрессирует.

Расстроил Евгений Гараничев, который выступил явно ниже своих возможностей и стал лишь 18-м в генеральной классификации Кубка мира, при этом став вторым в сборной. В прошлом же году он был восьмым. Гараничева слишком часто подводила стрельба в положении стоя.

Этот элемент всегда был главной слабостью россиянина, но в нынешнем сезоне он поразил всего 80% мишеней в стойке при том, что в лежке процент точности достиг 90%.

В этом году в мужской команде очень велик отрыв лидера Шипулина от всех остальных. Вданном компоненте наша сборная напоминает французскую, где лучшим после Фуркада стал Кентен Фийон-Майе, занявший 20-е место. Основные конкуренты выступали с командной точки зрения значительно лучше — в десятку лучших по итогам сезона вошли по три представителя сборных Германии и Норвегии.

Те мне менее средний возраст российской команды позволяет надеяться на более высокие результаты в будущем. Бабиков, Цветков и Елисеев в состоянии прибавить и подтянуться к лидерам. А в случае, если Гараничев сможет наладить стрельбу из стойки, то россияне будут способны всерьез побороться за победу в Кубке наций.

«Всех уволить!»

«В женской сборной России нужно поменять тренеров в полном составе», — заявил «Р-Спорту» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, комментируя итоги сезона. Его цитата — наиболее емкий итог сезона для подопечных Валерия Медведцева. Российские девушки провели очередную очень среднюю зиму, если не сказать — неудачную. Впрочем, Васильев не стеснялся в выражениях.

«Сезон — провальный. Это ужасное выступление, — высказал он свое мнение. — Татьяна Акимова, может, выглядела получше, но в целом все идет по угасающей. Это не годится, так не должно быть.

Цитата С женщинами надо принимать радикальные меры. По-другому ничего не получится. Нельзя больше устраивать эксперименты, тем более в олимпийский сезон".

Как считает эксперт, в сборную в срочном порядке необходимо подтянуть все имеющиеся в наличии кадры. В том числе и тех спортсменок, «кто показывал результат, но по личным качествам кого-то не устраивал».

Вообще женскую команду сейчас критикуют многие ветераны биатлона. Досталось на орехи и от бывшего старшего тренера мужской сборной Владимира Аликина.

«По две три минуты проигрывают ногами, это не результат, а провал уже ниже плинтуса, — отметил специалист. — Женщины не выполнили задачу, не попали в пятерку сильнейших, чтобы в следующем году выступать в расширенном составе. Это просто безобразие, о чем тут говорить. Я говорил президенту СБР Александру Кравцову, что здесь работают не те тренеры, которые должны. Как можно ставить старшим человека, который только год назад закончил свою спортивную карьеру (33-летний Виталий Норицын. — “Газета.Ru”)?».

В принципе разочарование Васильева, Аликина и многих других понятно.

На девяти этапах Кубка мира (это 26 гонок, не считая смешанных эстафет) отечественные биатлонистки сподобились лишь на два призовых места. Их принесла Татьяна Акимова, сумевшая в декабрьском Нове-Место выиграть спринт и завоевать бронзу в пасьюте.

На чемпионате мира в Хохфильцене Ольга Подчуфарова и Акимова поднялись на третью ступень пьедестала в смешанной эстафете, однако то была больше заслуга представителей мужской части сборной Александра Логинова и Антона Шипулина.

Квинтэссенцией неудачного сезона, пожалуй, явилось выступление Дарьи Виролайнен на предпоследнем этапе в Контиолахти. Получив шанс впервые в сезоне посоревноваться в Кубке мира, спортсменка неплохо выглядела в спринте, финишировав четвертой, однако на следующий день безнадежно отстала в гонке преследования.

Слепцова закончила, Макларен продолжает

Не понятым многими осталось решение тренеров взять на ЧМ Светлану Слепцову, которая несколько лет кряду не проходила в состав первой команды и, казалось, уже не вернется на прежний уровень. Слепцова отбегала, как могла, но лавров не снискала, занимая низкие позиции. В венчающем сезон интервью она огласила: больше чемпионатов в ее карьере не будет.

Отправка на финал турнира резервистов и молодежь выглядела сильно запоздавшей.

Не обошла стороной женскую команду и очень неприятная история. 10 февраля, в день спринтерской гонки на ЧМ, из заявки были исключена и затем отстранена от соревнований на неопределенный срок Екатерина Глазырина. Вердикт Международного союза биатлонистов (IBU) был продиктован данными из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Судьба биатлонистки до сих пор не прояснена. Известно лишь, что наказание распространяется в том числе на внутрироссийские старты, так что на грядущем чемпионате страны Глазырина точно не выступит.

Ну, а вообще об уровне сборной наглядно свидетельствует тот факт, что лучший результат среди наших в спринте показала Ирина Услугина, приглашенная на замену в спешном порядке….