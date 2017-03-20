Дарья Домрачева стала лучшей среди белорусок в итоговом зачете КМ в спринте и преследовании

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Из четырех спринтерских гонок, в которых белоруска приняла участие после выхода из короткого декретного отпуска, лучшим был старт на восьмом этапе в финском Контиолахти, где Дарья Домрачева заняла третье место. Самая удачная гонка преследования для нее — на чемпионате мира в Хохфильцене, здесь ведущей отечественной биатлонистке удалось стать серебряным призером.

В спринтерском зачете Кубка мира сезона-16/17 Дарья Домрачева заняла 21-е место (135 баллов). Надежда Скардино разместилась на 23-й позиции — 129 очков. Ирина Кривко стала 34-й — 89 баллов, Надежда Писарева стала 88-й — 2 очка. Первое место заняла Габриэла Коукалова из Чехии — 377 очков, опередившая немку Лауру Дальмайер — 372 балла. В зачете гонок преследования Дарья Домрачева завершила сезон 18-й — 161 балл. Надежда Скардино 24-я — 147, Ирина Кривко заняла 37-е место — 69 очков.

Дарью Домрачеву подруги в белорусской команде опередили в зачете масс-старта. Надежда Скардино разместилась на 14-й позиции — 115 очков, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи 29-я — 56 баллов. В зачете индивидуальных гонок лучшая из белорусок Дарья Юркевич — 54 очка (19-е место), Надежда Скардино — 49 очков (21-е место), Дарья Домрачева — 42 балла (26-е место), Ирина Кривко — 27 очков (37-е место).

В эстафете женская сборная Беларуси стала восьмой — 167 очков, показав лучший результат в ходе сезона (шестое место) в Антхольце. В Кубке наций белоруски на девятом месте — 5683 очка. Лучшей в этой номинации стала сборная Германии — 7951 балл.

Общий зачет женского Кубка мира выиграла Лаура Дальмайер из Германии — 1211 очков. Лучшая из белорусок Надежда Скардино расположилась в рейтинге на 18-м месте — 440 очков. Дарья Домрачева заняла 24-е место — 394 очка, Ирина Кривко завершила сезон на 39-м месте — 185 очков, Дарья Юркевич 64-я — 54 очка, Надежда Писарева стала 101-й — 2 балла.

В соревнованиях среди мужчин безоговорочную победу в общем зачете одержал Мартен Фуркад из Франции — 1322 балла, вторая позиция у россиянина Антона Шипулина — 918, третье место занял норвежский биатлонист Йоханнес Бо — 812. Итоговые места белорусских стреляющих лыжников: 47-е — Владимир Чепелин (125 очков), 58-е — Сергей Бочарников (60), 80-е — Дмитрий Абашев (16), 90-е — Максим Воробей (9), 94-е — Роман Елетнов (7). В мужском Кубке наций сборная Беларуси заняла 14-е место (4483). На первом месте Германия (7448), вторая — Франция (7416), третья позиция у России (7192).

Обладательницами Большого хрустального глобуса среди белорусских биатлонисток ранее становились Светлана Парамыгина в 1994 году и Дарья Домрачева в 2015-м.