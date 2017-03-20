Фуркад предложил Бьорндалену провести совместный сбор во Франции

«Я пригласил его к себе, он может приехать. Я рассказал, как здорово подходит для тренировок мой родной город. На минувшей неделе мы около получаса разговаривали с ним о подготовке к гонкам. Думаю, если хочешь быть лучшим, нужно всё время продолжать учиться», — цитирует Фуркада NRK.



Бьорндален сообщил, что пока решение о совместном сборе с Фуркадом не принял: «Если я пойму, что это может сделать меня сильнее, то соглашусь».