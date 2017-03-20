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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29136893/
20 марта 2017, 11:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад предложил Бьорндалену провести совместный сбор во Франции

Французский биатлонист Мартен Фуркад, ставший обладателем Кубка мира сезона-2017/18, сообщил, что пригласил норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена во Францию для проведения совместного сбора.

Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> ставший обладателем Кубка мира сезона-2017/18 сообщил что пригласил норвежца <nobr>Уле-Эйнара</nobr> Бьорндалена во Францию для проведения совместного сбора. Увеличить
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«Я пригласил его к себе, он может приехать. Я рассказал, как здорово подходит для тренировок мой родной город. На минувшей неделе мы около получаса разговаривали с ним о подготовке к гонкам. Думаю, если хочешь быть лучшим, нужно всё время продолжать учиться», — цитирует Фуркада NRK.

Бьорндален сообщил, что пока решение о совместном сборе с Фуркадом не принял: «Если я пойму, что это может сделать меня сильнее, то соглашусь».
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