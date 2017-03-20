От «невыносимо дорого» до «вполне бюджетно». Сколько стоит выезд в Осло на этап Кубка мира по биатлону?

ДОРОГА — 82 евро

Стоимость маршрута Минск — Осло в зависимости от вашей практичности может колебаться от «невыносимо дорого» до «вполне бюджетно». Дешевле всего добираться до столицы Норвегии лоукостом (в моем случае — рейсом Ryanair из Вильнюса). Билет на самолет в одну сторону обошелся всего в 13 евро. Но помните, что бронировать билеты стоит заранее: с приближением дня вылета ценник на один и тот же рейс может вырасти в десять раз.



Затем следует решить, как ехать из Минска в Вильнюс и обратно. Есть три варианта: автобус — 20 евро (стоимость везде указана в обе стороны), поезд — 36 евро, автомобиль — 30 евро (страховка) + 18 евро (бензин) + 15 евро (стоянка). Важный момент: отправляться на выезд всегда полезнее компанией — это позволяет эффективно делить расходы. Нас было трое. Поэтому мы остановились на автомобиле: 1) это обошлось каждому в 20 евро; 2) мы сами выбирали удобный маршрут и имели возможность сделать стоянку в Duty Free; 3) уже по возвращении в Вильнюс из Осло мы сразу отправились домой, не впадая в зависимость от расписания автобусов и поездов.



Третья часть транспортных расходов — дорога от аэропорта до Осло. Самым удобным (но не дешевым) оказался вариант экспресс-поезда, который отправляется от аэропорта каждые десять минут, — 24 евро. Билет на поезд городских линий стоит всего 12 евро, однако ходит тот не так регулярно. Мы опробовали оба варианта, расставшись в итоге с 36 евро. Будьте внимательны, речь о центральном аэропорте Gardermoen. Если вас вдруг занесет в другой аэропорт, дорога до города может обойтись значительно дороже.





ПРОЖИВАНИЕ — 40 евро

Все зависит от ваших желаний и возможностей. Можно остановиться в отеле в самом Холменколлене, выкладывая за такое удовольствие 150 евро за ночь. Можно найти хостел в центре Осло — 50 евро в сутки. Мы же расположились в апартаментах чуть удаленных от центра, зато — свежий воздух, типичный норвежский домик с камином и всего 125 евро за две ночи на троих. Две ночи — потому что мы отправились на этап Кубка мира в день его старта (пятницу) и вылетели обратно уже в воскресенье. Некоторые приезжают заранее, чтобы иметь больше времени на изучение города, но тогда, разумеется, вырастет и ценник.



БИЛЕТЫ — 78 евро

Этап в Осло вышел компактным — с пятницы по воскресенье. Причем билеты на пятничные гонки оказались значительно дешевле — 18 евро за место вдоль трассы. В выходные стоимости на аналогичные позиции взлетела до 32 евро. Если вы возьмете «пакет выходного дня», то получите небольшую скидку. Квитки на трибуну дороже — 32 евро в пятницу, 66 евро в субботу и воскресенье.





ПИТАНИЕ — 10 евро

Норвегия, пожалуй, одна из самых дорогих стран в мире. Поэтому в плане питания мы сделали ставку не на местные кафе и рестораны, а на привезенные с собой запасы. Тем более в снятых апартаментах была возможность и сварить, и пожарить, и вскипятить. Так что если вам не принципиально посещение местных точек питания, то на продуктах вы сэкономите существенно.



Что касается стадиона, свежая выпечка — от 4 евро, фаст-фуд — от 5, чай/кофе — от 3, пиво — от 6. А вот традиционный для биатлона глинтвейн в Холменколлене оказался редкостью — мы, по крайней мере, так и не нашли. Хотя это предсказуемо: крепкий алкоголь продается в Норвегии только в специализированных магазинах.