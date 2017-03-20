Власти Прикамья обновят инфраструктуру Чайковского к ЧМ-2017 по летнему биатлону
ПЕРМЬ, 20 марта. / Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Власти Пермского края направят более 1,1 млрд рублей на обновление инфраструктуры Чайковского к чемпионату мира по летнему биатлону 2017 года. Об этом сообщила
пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
«На ремонт местных трасс Чайковского района протяженностью 400 км выделено в общем объеме 1,03 млрд рублей из дорожного фонда. В прошлом году примерно треть от всего объема маршрута была приведена в нормативное состояние. Оставшиеся участки дорог будут отремонтированы в
Там добавили, что на благоустройство города Чайковского будет направлено порядка 38 млн рублей. Средства пойдут на ремонт центральных улиц, благоустройство дворовых территорий и городских общественных зон.
«Мы ожидаем не менее 200 спортсменов из 26 стран и более 7 тысяч гостей. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского, и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий», — цитирует
Чемпионат мира по летнему биатлону 2017 года пройдет на
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