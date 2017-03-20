Власти Прикамья обновят инфраструктуру Чайковского к ЧМ-2017 по летнему биатлону

«На ремонт местных трасс Чайковского района протяженностью 400 км выделено в общем объеме 1,03 млрд рублей из дорожного фонда. В прошлом году примерно треть от всего объема маршрута была приведена в нормативное состояние. Оставшиеся участки дорог будут отремонтированы в мае-июне этого года. Помимо этого, из краевого бюджета выделено свыше 30 млн рублей на ремонт центральных улиц Чайковского», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на благоустройство города Чайковского будет направлено порядка 38 млн рублей. Средства пойдут на ремонт центральных улиц, благоустройство дворовых территорий и городских общественных зон.

«Мы ожидаем не менее 200 спортсменов из 26 стран и более 7 тысяч гостей. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского, и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий», — цитирует пресс-служба слова главы Пермского края Максима Решетникова.