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20 марта 2017, 9:46 | Биатлон | ТАСС

Власти Прикамья обновят инфраструктуру Чайковского к ЧМ-2017 по летнему биатлону

ПЕРМЬ, 20 марта. / Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Власти Пермского края направят более 1,1 млрд рублей на обновление инфраструктуры Чайковского к чемпионату мира по летнему биатлону 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«На ремонт местных трасс Чайковского района протяженностью 400 км выделено в общем объеме 1,03 млрд рублей из дорожного фонда. В прошлом году примерно треть от всего объема маршрута была приведена в нормативное состояние. Оставшиеся участки дорог будут отремонтированы в мае-июне этого года. Помимо этого, из краевого бюджета выделено свыше 30 млн рублей на ремонт центральных улиц Чайковского», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на благоустройство города Чайковского будет направлено порядка 38 млн рублей. Средства пойдут на ремонт центральных улиц, благоустройство дворовых территорий и городских общественных зон.

«Мы ожидаем не менее 200 спортсменов из 26 стран и более 7 тысяч гостей. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского, и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий», — цитирует пресс-служба слова главы Пермского края Максима Решетникова.

Чемпионат мира по летнему биатлону 2017 года пройдет на лыже-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» (Чайковский) с 22 по 28 августа.
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