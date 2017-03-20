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20 марта 2017, 0:32 | Биатлон | Lenta.Ru

Сборная Тюменской области выиграла общий зачет чемпионата России по биатлону

Сборная Тюменской области выиграла общий зачет чемпионата России по биатлону, завершившегося в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соревнования состояли из восьми этапов. Тюменские спортсмены набрали 3824 очка. Вторую строчку в итоговом протоколе заняли биатлонисты Ханты-Мансийского автономного округа (3794), третью — Санкт-Петербурга (3065).

Лидером первенства России была признана Кристина Резцова, выигравшая все три личные гонки, в которых принимала участие.

В зачете юниоров лучшей стала команда Ханты-Мансийского автономного округа (2019 очков), второй стала сборная Тюменской области (1764), третьей — Республики Башкортостан (1590).
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