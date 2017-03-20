Сборная Тюменской области выиграла общий зачет чемпионата России по биатлону
Сборная Тюменской области выиграла общий зачет чемпионата России по биатлону, завершившегося в
Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Соревнования состояли из восьми этапов. Тюменские спортсмены набрали 3824 очка. Вторую строчку в итоговом протоколе заняли биатлонисты
Лидером первенства России была признана Кристина Резцова, выигравшая все три личные гонки, в которых принимала участие.
В зачете юниоров лучшей стала команда
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