Касперович не против индивидуальной подготовки Шипулина, решение примут на совете СБР
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил агентству «Р-Спорт», что не возражает против того, чтобы Антон Шипулин готовился к сезону-2017/18 по индивидуальной программе со своим личным тренером, но решение будет принято на совете Союза биатлонистов России (СБР).
Шипулин стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2016/17. Биатлонист в завершившемся сезоне дважды побеждал на этапах Кубка мира в личных гонках и завоевал две медали на чемпионате мира в Австрии в составе эстафетных команд.
«У тренера и спортсмена есть свое видение на подготовку, есть план подготовки к Олимпиаде, мы общались и я знаком с этим планом. Я не буду против того, чтобы спортсмен готовился именно со своим личным тренером. Все решения будут приниматься на совете СБР. Но у нас есть свое мнение по поводу подготовки Шипулина», — сказал Касперович по телефону.
«Мы общаемся много с его тренером и думаем, что тут проблем никаких не будет, будем работать так, как лучше для его результата. Если тренера и спортсмена все будет устраивать и это будет помогать повышению результата, то он будет готовиться индивидуально. Больших перемен не будет, как я думаю», — добавил тренер.
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