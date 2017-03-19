Касперович не против индивидуальной подготовки Шипулина, решение примут на совете СБР

Шипулин стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2016/17. Биатлонист в завершившемся сезоне дважды побеждал на этапах Кубка мира в личных гонках и завоевал две медали на чемпионате мира в Австрии в составе эстафетных команд.

«У тренера и спортсмена есть свое видение на подготовку, есть план подготовки к Олимпиаде, мы общались и я знаком с этим планом. Я не буду против того, чтобы спортсмен готовился именно со своим личным тренером. Все решения будут приниматься на совете СБР. Но у нас есть свое мнение по поводу подготовки Шипулина», — сказал Касперович по телефону.

«Мы общаемся много с его тренером и думаем, что тут проблем никаких не будет, будем работать так, как лучше для его результата. Если тренера и спортсмена все будет устраивать и это будет помогать повышению результата, то он будет готовиться индивидуально. Больших перемен не будет, как я думаю», — добавил тренер.