Тренерский совет СБР подведет итоги сезона-2016/17 в Тюмени 31 марта
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) 31 марта проведет заседание и подведет итоги сезона-2016/17, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Александр Касперович.
В завершившемся сезоне россияне выиграли две медали на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. В Кубке мира россияне одержали четыре победы в личных гонках — три у мужчин и одну у женщин.
«Подводить итоги пока преждевременно. Сейчас сразу после финиша сложно это делать, надо все проанализировать, сделать выводы и тогда уже принимать
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