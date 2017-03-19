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19 марта 2017, 21:25 | Биатлон | Р-Спорт

Тренерский совет СБР подведет итоги сезона-2016/17 в Тюмени 31 марта

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) 31 марта проведет заседание и подведет итоги сезона-2016/17, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Александр Касперович.

В завершившемся сезоне россияне выиграли две медали на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. В Кубке мира россияне одержали четыре победы в личных гонках — три у мужчин и одну у женщин.

«Подводить итоги пока преждевременно. Сейчас сразу после финиша сложно это делать, надо все проанализировать, сделать выводы и тогда уже принимать какие-то решения. 31 марта у нас состоится тренерский совет в Тюмени», — сказал Касперович по телефону.
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