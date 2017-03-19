IBU: Фуркад не был дисквалифицирован, так как ошибку совершил тренер, а не биатлонист

Француз выиграл гонку с общего старта на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. На первом огневом рубеже он обнаружил отсутствие патронов и попросил другую обойму. Тренер французов кинул спортсмену новую обойму, что запрещено правилами, так как этот процесс должен был происходить через судей на стрельбище. Тем не менее, француз избежал дисквалификации.

«На первой стрельбе Мартен Фуркад поднял руку и попросил помощь, следуя правилам. В его обойме не было патронов. На его поднятую руку не отреагировало ни одно официальное лицо, и французский тренер бросил ему новую обойму. Это не соответствует правилам, однако жюри решило, что Фуркад делал все правильно и было бы слишком строго дисквалифицировать его из-за ошибки тренера», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Фуркад одержал 14 индивидуальных побед на этапах Кубка мира и повторил рекорд шведской биатлонистки Магдалены Форсберг.