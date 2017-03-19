IBU: Фуркад не был дисквалифицирован, так как ошибку совершил тренер, а не биатлонист
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад во время первой стрельбы в
масс-старте делал все верно и дисквалифицировать его было бы слишком строго, так как ошибся тренер. Об этом говорится в заявлении Международного союза биатлонистов (IBU), опубликованном в официальном Twitter организации.
Француз выиграл гонку с общего старта на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. На первом огневом рубеже он обнаружил отсутствие патронов и попросил другую обойму. Тренер французов кинул спортсмену новую обойму, что запрещено правилами, так как этот процесс должен был происходить через судей на стрельбище. Тем не менее, француз избежал дисквалификации.
«На первой стрельбе Мартен Фуркад поднял руку и попросил помощь, следуя правилам. В его обойме не было патронов. На его поднятую руку не отреагировало ни одно официальное лицо, и французский тренер бросил ему новую обойму. Это не соответствует правилам, однако жюри решило, что Фуркад делал все правильно и было бы слишком строго дисквалифицировать его
В нынешнем сезоне Фуркад одержал 14 индивидуальных побед на этапах Кубка мира и повторил рекорд шведской биатлонистки Магдалены Форсберг.
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|19.03.2017 15:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|37.32,2
|2
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+17,4
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+32,4
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+42,2
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+42,5
|6
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+42,9
|7
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+44,3
|8
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,6
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+46,7
|10
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+51,9
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