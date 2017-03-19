Шипулин ждет подмоги: российские биатлонисты завершили сезон

За минувшие четыре года расклад сил в национальной команде остался прежним. Регулярно бороться за призовые места в личных гонках до сих пор способен только один спортсмен — Антон Шипулин. Остальные биатлонисты своими высокими результатами радуют крайне редко, в то время как выступление женской команды остается стабильно слабым.

Если опираться на результаты нынешнего сезона, то основные надежды на предстоящих Играх, как и четыре года назад, будут связаны с эстафетами. Именно командные гонки — тот случай, когда от российских биатлонистов действительно можно ждать сильного выступления. Так было на Играх в Сочи, так регулярно происходило на этапах Кубка мира (как следствие — завоевание Малого хрустального глобуса), так случилось и на минувшем чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Единственную золотую медаль на том турнире России принесла именно мужская эстафета, еще одна награда — бронзовая — была завоевана в смешанной эстафете.

Серьезно ухудшились результаты женской команды после сочинских Игр. Если раньше россиянки регулярно создавали конкуренцию соперницам в борьбе за призовые места, то их результаты в эстафетах на двух последних чемпионатах мира оптимизма не внушают — 10-е и 11-е места.

Без права на ошибку

Выхода из сложившейся ситуации пока не видно. Рассчитывать на высокие места российские девушки способны только при безошибочной стрельбе, любой промах сразу лишает их шанса на высокое место, поскольку функционально они ощутимо уступают лидерам сезона. Вернувшаяся в сборную олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова в личных гонках на этапах Кубка мира не поднималась выше 24-го места, Ольга Подчуфарова в середине сезона вновь растеряла физическую форму и была вынуждена закончить сезон сразу после чемпионата мира. Вызывавшиеся на Кубок мира Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Светлана Миронова, Виктория Сливко ярко проявить себя тоже не смогли.

Цитата Пока надежды в женской команде связаны только с двумя спортсменками — Татьяной Акимовой, которая в чешском Нове- Место даже одержала победу в спринте, и вернувшейся в спорт после дисквалификации за допинг Ириной Старых. Теоретически в следующем сезоне можно рассчитывать на чемпионку мира 2013 года Екатерину Юрьеву, но она после рождения ребенка на официальные старты не выходила.

Золотая только четверка

В мужской команде также все без изменений. Конкуренцию Шипулину внутри сборной так до сих пор никто составить и не может. Пропустивший старт сезона Евгений Гараничев в личных гонках продолжил стабильно попадать в десятку-двадцатку сильнейших, но до призов он так ни разу и не доехал. Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете Алексей Волков вновь всю зиму выступал во втором по значимости турнире — Кубке IBU, однако все равно попал в командную гонку в Хохфильцене и стал чемпионом мира, его партнер по сочинскому триумфу Дмитрий Малышко и вовсе опустился до того, что стал 94-м в спринте на этапе в Контиолахти.

Максим Цветков, который также был участником «золотой» четверки минувшего чемпионата мира, стал одним из немногих, кто продемонстрировал прогресс по сравнению с прошлым годом. Еще один чемпион мира Антон Бабиков пока не может похвастаться частотой высоких результатов, хоть и стал победителем гонки преследования в шведском Эстерсунде и третьим — в масс-старте в Нове-Место.

Вернувшийся после дисквалификации Александр Логинов неплохо выступил на Кубке IBU, однако на турнире рангом выше проявить себя не смог. Да и непросто это ему было сделать с учетом того негатива, который проявляли некоторые биатлонисты в связи с его допинговым прошлым. Один скандал на чемпионате мира с его падением в смешанной эстафете и последующим жестом нерукопожатия в отношении Мартена Фуркада на церемонии награждения чего стоит.

Психология Шипулина

В этом сезоне Шипулин вновь стал вторым в общем зачете Кубка мира, другое дело, что на первое место в личных гонках на этапах Кубка мира он попадал лишь дважды, на чемпионате мира — ни разу. Виной всему психология, о чем говорят как тренеры, так и сами спортсмены. В который уже раз на главном старте сезона спортсмен не может справиться с волнением и грузом ответственности за результат. И самое интересное, что ничего с этим Шипулин поделать не может, в чем он во время чемпионата мира и признался, помощь спортивного психолога ему не подходит.

Предсказать, как выступит биатлонист на Олимпиаде, сложно, однако межсезонье спокойствия ему явно не добавит. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) намерено упразднить все тренировочные группы, чтобы все спортсмены тренировались в одной команде. Сам Шипулин, который уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, категорически против смены формата тренировок. И как разрешится эта дискуссия, пока спрогнозировать сложно, при этом не исключено, что Олимпийские игры станут последним стартом Шипулина на профессиональном уровне, он не исключает, что после Игр он завершит карьеру.

Цитата Победить же Шипулину в этом сезоне в общем зачете не дал Фуркад. Француз в этом сезоне показал феноменальный результат — 14 побед на этапах Кубка мира. По этому показателю он превзошел самого Уле-Эйнара Бьорндалена.

Появился свой «Фуркад» и в женской части соревнований — Лаура Дальмайер. Немка провела феноменальный сезон. Достаточно сказать, что на чемпионате мира она завоевала медали во всех гонках, в которых принимала участие.