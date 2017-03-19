Тихонов: Ненормально, что Фуркада не наказали за нарушение правил на КМ

Фуркад вышел на старт гонки с пустой обоймой. На первом огневом рубеже он обнаружил отсутствие патронов и попросил другую обойму. Тренер французов кинул спортсмену новую обойму, что запрещено правилами, так как этот процесс должен был происходить через судей на стрельбище. Фуркад стал победителем гонки и обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок с общего старта.

«По мне, профессионал такого уровня должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила — это прецедент, это ненормально, — заявил Тихонов. — И дело не в Фуркаде, дело в руководстве Международного союза биатлонистов (IBU). Вспомните, как на чемпионате мира в Южной Корее Бьорндален и еще несколько спортсменов ушли за пределы трассы, нарушив правила. Андерс Бессеберг (глава IBU) первым запретил их дисквалифицировать!».