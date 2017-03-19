Тихонов: Ненормально, что Фуркада не наказали за нарушение правил на КМ
МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный олимпийский чемпион,
экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов считает ненормальной ситуацию на Кубке мира, где француз Мартен Фуркад избежал наказания за нарушение правил. Об этом Тихонов заявил ТАСС.
Фуркад вышел на старт гонки с пустой обоймой. На первом огневом рубеже он обнаружил отсутствие патронов и попросил другую обойму. Тренер французов кинул спортсмену новую обойму, что запрещено правилами, так как этот процесс должен был происходить через судей на стрельбище. Фуркад стал победителем гонки и обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок с общего старта.
«По мне, профессионал такого уровня должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила — это прецедент, это ненормально, — заявил Тихонов. — И дело не в Фуркаде, дело в руководстве Международного союза биатлонистов (IBU). Вспомните, как на чемпионате мира в Южной Корее Бьорндален и еще несколько спортсменов ушли за пределы трассы, нарушив правила. Андерс Бессеберг (глава IBU) первым запретил их дисквалифицировать!».
Для Фуркада победа в Холменколлене стала 14-й в нынешнем сезоне, француз повторил рекорд шведской биатлонистки Магдалены Форсберг по количеству золотых медалей в одном сезоне. Ранее француз побил рекорд норвежца
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|19.03.2017 15:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|37.32,2
|2
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+17,4
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+32,4
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+42,2
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+42,5
|6
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+42,9
|7
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+44,3
|8
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,6
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+46,7
|10
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+51,9
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