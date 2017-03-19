Алексей Слепов: Фуркад — железный человек, а этот эпизод — мелочи
30-летний спортсмен Алексей Слепов считает, что решение не дисквалифицировать Мартена Фуркада после
масс-старта в Холменколленене — правильное. Также трехкратный чемпион Европы рассказал о планах на будущее и заверил, что продолжит выступать еще, как минимум, пять лет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мартен Фуркад забыл взять на
— Начнем с того, что многие спортсмены на месте Фуркада начали бы суетиться на той стрельбе, а он в очередной раз показал, насколько устойчив. Мартен же
— Такое ощущение, что его просто невозможно выбить из колеи.
— Он в этом смысле железный человек.
— Такая устойчивость дается от природы или
— Мне кажется, тут совокупность всего. Должны быть задатки, нужно развивать их и иметь тренеров и команду, которые тебе в этом помогут.
— Если бы подобная ситуация на огневом рубеже произошла не с Фуркадом, а
— Как по мне тот эпизод — это вообще мелочи. На это можно не обратить внимания. Тем более, аналогичные ситуации были и у других спортсменов, просто мы этого не видели. Все привыкли пристально следить только за лидерами. Ведь именно они борются за призовые места, а только это имеет значение. В этом плане, нам думать о возможной дисквалификации Фуркада вообще бессмысленно — мы не вторые, не третьи и не четвертые. Это если тренеры Расторгуева, Эдера или Свендсена решили бы подать протест — еще можно было бы понять. Нам же думать надо сосредоточиться.
— Расторгуев сказал, что у него вопросов по части справедливости победы Фуркада нет. Француз был сильнее на трассе и только это является показателем.
— Я бы на его месте сказал примерно то же. Нужно быть сильнее всех, а не искать, кто и какие правила мог нарушить. И если Андрей занял второе место, показав свой максимум, то пока он готов именно на этот результат. А конфликтовать — дело для спорта неправильное. Это же не политика. Мы должны быть семьей.
ШУТКИ С СУДЬЯМИ ПЛОХИ
— Вся эта ситуация вообще — ошибка судейского корпуса? Они же должны проверять инвентарь перед выходом на старт?
— Да, судья должен смотреть маркировку на лыжах, наличие заряженных обойм и открывать затвор — проверять, не осталась ли там гильза. Только после этого спортсмен выходит на дистанцию.
Но человеческий фактор никто не отменял. Всякое бывает. Четыре года назад я вышел на индивидуальную гонку с двумя обоймами. Иностранный судья спросил: «А у тебя их только две»? Говорю ему, что так все и задумано. Посмеялись. А когда пришел на рубеж, увидел, что у меня действительно только две обоймы.
— Как вышли из ситуации?
— После рубежа сказал массажисту, который поил нас по дистанции, чтобы он передал по рации, что у меня только две обоймы. Интересно, но остальные две лежали в чехле в раздевалке. В итоге, успели принести. Когда подъезжал к третьему рубежу, судья уже ждал меня с обоймами.
НЕ МОГУ БЫТЬ ДОВОЛЕН СЕЗОНОМ
— Как оцениваете прошедший сезон для себя? С одной стороны, есть медаль чемпионата Европы, с другой — мы так и не увидели вас на этапах Кубка мира.
— Я болел в начале сезона, а потом еще и в середине. На международных стартах почти не выступал. Но на чемпионате Европы пробежал индивидуальную гонку с четырьмя нулями.
При подготовке к нему пробежал порядка пяти стартов на лыжах.
Что же касается прошедшего сезона, то довольным я быть, конечно, не могу. Но есть медаль с чемпионата Европы и она не дает унывать. Ведь, значит, я могу вести борьбу с другими ребятами на равных.
— У нас сейчас четыре чемпиона мира в эстафете, ряд других титулованных спортсменов. Несмотря на это, ваша цель — отобраться на Олимпийские игры, правильно?
— Да, хотя сделать это будет очень сложно. Ведь на сегодняшний день ситуация такая, что если ты не в основной команде, то и проход на международные старты для тебя будет закрыт. Больше чем уверен, что костяк из тех, кого возьмут на централизованную подготовку, будут наигрывать и на Олимпийские игры. Даже с Кубка IBU вряд ли станут
— То есть, без централизованной подготовки никаких шансов?
— Остается через «Ижевскую винтовку» отбираться на Кубок IBU. Но когда она пройдет — там уже практически начало Олимпиады. И все, главный старт прошел мимо!
Не знаю, как все будет выглядеть дальше. Ведь все будет решать тренерский штаб. К тому же, немало по части формирования команды будет зависеть от финансирования. В последнее время чувствуется, что кое на чем начинаем экономить. И это, прпожалуй, правильно. Без экономии в наше время никуда. Сейчас никто не шикует.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, К СОЖАЛЕНИЮ, УЖЕ НЕ ТОТ СТАРТ, ПО КОТОРОМУ ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ
— Но у вас есть понимание того, как нужно выступить на чемпионате России, чтобы гарантировать себе попадание на централизованную подготовку на следующий сезон?
— Нет. Вы уже заметили, что много ребят в этом сезоне было в «призах», и моя одна медаль на этом фоне меркнет.
Сейчас, к сожалению, чемпионат России — уже старт не того формата, по которому делают серьезные выводы. Тренеры, например, могут сослаться, что ребята, выступавшие на Кубке мира, приехали уставшими. И обыграл ты их или нет — уже неважно. А
Но я в любом случае настраиваюсь на успешное выступление.
Мое дело — быстро бежать и метко стрелять. В остальном все решать тренерам. Я сделаю все, чтобы быть в тройке. Если выступлю плохо, просить и уговаривать
— Можете гарантировать, что вне зависимости от решения тренерского штаба по части формирования команды на следующий сезон, вы продолжите карьеру?
— Еще пять лет я буду бегать точно!
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|19.03.2017 15:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|37.32,2
|2
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+17,4
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+32,4
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+42,2
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+42,5
|6
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+42,9
|7
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+44,3
|8
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,6
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+46,7
|10
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+51,9
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