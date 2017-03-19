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— Мартен Фуркад забыл взять на масс-старт заряженные обоймы. В результате ему на первой стрельбе их передал тренер, хотя делать согласно правилам должен исключительно судья. Однако, победы француза не лишили. Это правильно?

— Начнем с того, что многие спортсмены на месте Фуркада начали бы суетиться на той стрельбе, а он в очередной раз показал, насколько устойчив. Мартен же из-за этого инцидента потерял 20 секунд, но уже ко второй стрельбе был среди лидеров. Он же сильно рисковал, когда рванул за всеми!

— Такое ощущение, что его просто невозможно выбить из колеи.

— Он в этом смысле железный человек.

— Такая устойчивость дается от природы или все-таки тренируется?

— Мне кажется, тут совокупность всего. Должны быть задатки, нужно развивать их и иметь тренеров и команду, которые тебе в этом помогут.

— Если бы подобная ситуация на огневом рубеже произошла не с Фуркадом, а кем-либо другим, на это тоже бы закрыли глаза?

— Как по мне тот эпизод — это вообще мелочи. На это можно не обратить внимания. Тем более, аналогичные ситуации были и у других спортсменов, просто мы этого не видели. Все привыкли пристально следить только за лидерами. Ведь именно они борются за призовые места, а только это имеет значение. В этом плане, нам думать о возможной дисквалификации Фуркада вообще бессмысленно — мы не вторые, не третьи и не четвертые. Это если тренеры Расторгуева, Эдера или Свендсена решили бы подать протест — еще можно было бы понять. Нам же думать надо сосредоточиться.

— Расторгуев сказал, что у него вопросов по части справедливости победы Фуркада нет. Француз был сильнее на трассе и только это является показателем.

— Я бы на его месте сказал примерно то же. Нужно быть сильнее всех, а не искать, кто и какие правила мог нарушить. И если Андрей занял второе место, показав свой максимум, то пока он готов именно на этот результат. А конфликтовать — дело для спорта неправильное. Это же не политика. Мы должны быть семьей.

ШУТКИ С СУДЬЯМИ ПЛОХИ

— Вся эта ситуация вообще — ошибка судейского корпуса? Они же должны проверять инвентарь перед выходом на старт?

— Да, судья должен смотреть маркировку на лыжах, наличие заряженных обойм и открывать затвор — проверять, не осталась ли там гильза. Только после этого спортсмен выходит на дистанцию.

Но человеческий фактор никто не отменял. Всякое бывает. Четыре года назад я вышел на индивидуальную гонку с двумя обоймами. Иностранный судья спросил: «А у тебя их только две»? Говорю ему, что так все и задумано. Посмеялись. А когда пришел на рубеж, увидел, что у меня действительно только две обоймы.

— Как вышли из ситуации?

— После рубежа сказал массажисту, который поил нас по дистанции, чтобы он передал по рации, что у меня только две обоймы. Интересно, но остальные две лежали в чехле в раздевалке. В итоге, успели принести. Когда подъезжал к третьему рубежу, судья уже ждал меня с обоймами.

НЕ МОГУ БЫТЬ ДОВОЛЕН СЕЗОНОМ

— Как оцениваете прошедший сезон для себя? С одной стороны, есть медаль чемпионата Европы, с другой — мы так и не увидели вас на этапах Кубка мира.

— Я болел в начале сезона, а потом еще и в середине. На международных стартах почти не выступал. Но на чемпионате Европы пробежал индивидуальную гонку с четырьмя нулями. Кто-то думает, что чудом, а кто-то — что на классе. В любом случае, это было приятно для всех, кто со мной работал. Теперь настраиваюсь на чемпионат России. Планирую пробежать все гонки.

При подготовке к нему пробежал порядка пяти стартов на лыжах. Все-таки без соревнований скоростную работу делать сложно. Естественно, тренирую и стрельбу. Что из этого получится — увидим 25 марта.

Что же касается прошедшего сезона, то довольным я быть, конечно, не могу. Но есть медаль с чемпионата Европы и она не дает унывать. Ведь, значит, я могу вести борьбу с другими ребятами на равных.

— У нас сейчас четыре чемпиона мира в эстафете, ряд других титулованных спортсменов. Несмотря на это, ваша цель — отобраться на Олимпийские игры, правильно?

— Да, хотя сделать это будет очень сложно. Ведь на сегодняшний день ситуация такая, что если ты не в основной команде, то и проход на международные старты для тебя будет закрыт. Больше чем уверен, что костяк из тех, кого возьмут на централизованную подготовку, будут наигрывать и на Олимпийские игры. Даже с Кубка IBU вряд ли станут кого-то привлекать. А если ты не в команде, то даже на Кубке IBU не участвуешь.

— То есть, без централизованной подготовки никаких шансов?

— Остается через «Ижевскую винтовку» отбираться на Кубок IBU. Но когда она пройдет — там уже практически начало Олимпиады. И все, главный старт прошел мимо!

Не знаю, как все будет выглядеть дальше. Ведь все будет решать тренерский штаб. К тому же, немало по части формирования команды будет зависеть от финансирования. В последнее время чувствуется, что кое на чем начинаем экономить. И это, прпожалуй, правильно. Без экономии в наше время никуда. Сейчас никто не шикует.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, К СОЖАЛЕНИЮ, УЖЕ НЕ ТОТ СТАРТ, ПО КОТОРОМУ ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ

— Но у вас есть понимание того, как нужно выступить на чемпионате России, чтобы гарантировать себе попадание на централизованную подготовку на следующий сезон?

— Нет. Вы уже заметили, что много ребят в этом сезоне было в «призах», и моя одна медаль на этом фоне меркнет.

Сейчас, к сожалению, чемпионат России — уже старт не того формата, по которому делают серьезные выводы. Тренеры, например, могут сослаться, что ребята, выступавшие на Кубке мира, приехали уставшими. И обыграл ты их или нет — уже неважно. А кто-то может вообще не приехать — и ничего за это никому не будет.

Но я в любом случае настраиваюсь на успешное выступление. Все-таки это заключительный старт сезона. Хочется напоследок поднять себе настроение ярким выступлением.

Мое дело — быстро бежать и метко стрелять. В остальном все решать тренерам. Я сделаю все, чтобы быть в тройке. Если выступлю плохо, просить и уговаривать кого-то взять себя в команду не собираюсь. Если нет результата — нет вопросов. И говорить потом, что ногами я был на минуту быстрее, но помешал один выстрел — это не выход. Я трезво оцениваю ситуацию. Свое нахождение в команде я могу заслужить только результатом.

— Можете гарантировать, что вне зависимости от решения тренерского штаба по части формирования команды на следующий сезон, вы продолжите карьеру?

— Еще пять лет я буду бегать точно!