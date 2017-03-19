Васильев: Российским биатлонисткам нужен компетентный и опытный тренерский штаб

Лучший результат среди россиянок по итогам завершившегося сезона показала Татьяна Акимова, ставшая 16-й в общем зачете Кубка мира. Другие российские спортсменки остались за пределами первой тридцатки рейтинга.

«Дело, может быть, не столько в самих наших спортсменках, — сказал Васильев. — Надо четко понимать, как обеспечить женской сборной надежный тренерский коллектив. Скорее всего, с точки зрения эмоций он многих не будет устраивать, но с точки зрения пользы эти люди могли бы принести сборной очевидный результат».

«Тренерский штаб женской сборной России следует заменить опытными специалистами, которые зарекомендовали себя за годы работы, но по каким-то личным причинам кого-то не устраивают, — отметил Васильев. — В женской команде должны быть люди, которые уже неоднократно подтвердили свой статус и надежность».

По словам специалиста, ситуация с рядом российских спортсменок вызывает у него удивление и множество вопросов. «Очевидно, что на сегодняшний день сильнейшими российскими биатлонистками являются Ирина Старых и Татьяна Акимова, — сказал он. — Но непонятно, что случилось по ходу сезона с Акимовой, она начала за здравие, а закончила за упокой».