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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29131044/
19 марта 2017, 19:25 | Биатлон | ТАСС

Васильев: Российским биатлонисткам нужен компетентный и опытный тренерский штаб

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по биатлону нуждается в замене на опытных и компетентных специалистов, которые зарекомендовали себя за годы работы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Лучший результат среди россиянок по итогам завершившегося сезона показала Татьяна Акимова, ставшая 16-й в общем зачете Кубка мира. Другие российские спортсменки остались за пределами первой тридцатки рейтинга.

«Дело, может быть, не столько в самих наших спортсменках, — сказал Васильев. — Надо четко понимать, как обеспечить женской сборной надежный тренерский коллектив. Скорее всего, с точки зрения эмоций он многих не будет устраивать, но с точки зрения пользы эти люди могли бы принести сборной очевидный результат».

«Тренерский штаб женской сборной России следует заменить опытными специалистами, которые зарекомендовали себя за годы работы, но по каким-то личным причинам кого-то не устраивают, — отметил Васильев. — В женской команде должны быть люди, которые уже неоднократно подтвердили свой статус и надежность».

По словам специалиста, ситуация с рядом российских спортсменок вызывает у него удивление и множество вопросов. «Очевидно, что на сегодняшний день сильнейшими российскими биатлонистками являются Ирина Старых и Татьяна Акимова, — сказал он. — Но непонятно, что случилось по ходу сезона с Акимовой, она начала за здравие, а закончила за упокой».

«Также после чемпионата мира уже второй год просто нет Ольги Подчуфаровой. Как будто у человека по утрам или вечерам кровь пьют. Не понимаю, как спортсменка не может пробежать весь сезон, что это за член сборной команды такой. Честно говоря, я бы хотел получить какие-то внятные ответы по этому поводу», — подытожил Васильев.
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