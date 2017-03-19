Васильев: Российским биатлонисткам нужен компетентный и опытный тренерский штаб
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по биатлону нуждается в замене на опытных и компетентных специалистов, которые зарекомендовали себя за годы работы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Лучший результат среди россиянок по итогам завершившегося сезона показала Татьяна Акимова, ставшая 16-й в общем зачете Кубка мира. Другие российские спортсменки остались за пределами первой тридцатки рейтинга.
«Дело, может быть, не столько в самих наших спортсменках, — сказал Васильев. — Надо четко понимать, как обеспечить женской сборной надежный тренерский коллектив. Скорее всего, с точки зрения эмоций он многих не будет устраивать, но с точки зрения пользы эти люди могли бы принести сборной очевидный результат».
«Тренерский штаб женской сборной России следует заменить опытными специалистами, которые зарекомендовали себя за годы работы, но по
По словам специалиста, ситуация с рядом российских спортсменок вызывает у него удивление и множество вопросов. «Очевидно, что на сегодняшний день сильнейшими российскими биатлонистками являются Ирина Старых и Татьяна Акимова, — сказал он. — Но непонятно, что случилось по ходу сезона с Акимовой, она начала за здравие, а закончила за упокой».
«Также после чемпионата мира уже второй год просто нет Ольги Подчуфаровой. Как будто у человека по утрам или вечерам кровь пьют. Не понимаю, как спортсменка не может пробежать весь сезон, что это за член сборной команды такой. Честно говоря, я бы хотел получить
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