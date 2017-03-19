Тихонов: Только дисциплина и послушание помогут российским биатлонистам на ОИ-2018

«Сборной нужны профессионалы. И если правильно произойдет смена тренерского состава, верно сформируют саму команду, в которой будет строгая дисциплина и полное послушание, результат на Играх будет, — считает Тихонов. — А пока я могу сказать, что три последние года — псу под хвост».

Тихонов отметил, что все это касается и Антона Шипулина, ставшего вторым по итогам общего зачета Кубка мира, однако не сумевшего завоевать медаль на чемпионате мира в индивидуальной гонке.

«Если бы я был президентом СБР, сказал бы ему — готовься за свой счет, — отметил экс-глава Союза биатлонистов России. — Мы ждем от него медалей в индивидуальных гонках 10 лет и не можем дождаться. Чемпионат мира — венец всему. А там, где кончается дисциплина и уважение к своему виду спорта, результата не жди».