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19 марта 2017, 19:30 | Биатлон | ТАСС

Тихонов: Только дисциплина и послушание помогут российским биатлонистам на ОИ-2018

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Только строгая дисциплина и полное послушание помогут российским биатлонистам завоевать медали на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Таким мнением с ТАСС по окончании биатлонного сезона-2016/17 поделился четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«Сборной нужны профессионалы. И если правильно произойдет смена тренерского состава, верно сформируют саму команду, в которой будет строгая дисциплина и полное послушание, результат на Играх будет, — считает Тихонов. — А пока я могу сказать, что три последние года — псу под хвост».

Тихонов отметил, что все это касается и Антона Шипулина, ставшего вторым по итогам общего зачета Кубка мира, однако не сумевшего завоевать медаль на чемпионате мира в индивидуальной гонке.

«Если бы я был президентом СБР, сказал бы ему — готовься за свой счет, — отметил экс-глава Союза биатлонистов России. — Мы ждем от него медалей в индивидуальных гонках 10 лет и не можем дождаться. Чемпионат мира — венец всему. А там, где кончается дисциплина и уважение к своему виду спорта, результата не жди».

Тихонов подчеркнул, что не ошибся в своих прогнозах на сезон. «Я за полтора-два месяца пишу прогнозы на сезон и ни разу не ошибся», — отметил он.
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