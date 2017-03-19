Дмитрий Губерниев: Фуркада не дисквалифицировали из уважения

IBU оставил в силе победу Фуркада, несмотря на помощь со стороны одного из тренеров на стрельбище. Француз вышел на старт гонки с пустыми обоймами.

— Как сказал следователь Максим Подберезовиков в фильме «Берегись автомобиля»: «Деточкин, конечно, виноват, но он не виноват», — начал Губерниев. — Думаю, что Фуркада не дисквалифицировали из уважения и пиетета, потому что иначе возник бы еще один грандиозный скандал. Но все равно, без скандала не обошлось. В правилах прописано, что контакт на стрельбищах между тренером и спортсменом запрещен. В данном случае контакт был? Был! Значит, должна быть дисквалификация. Но в итоге жюри приняло решение, что спортсмен не виноват. Хорошо, но если бы, например, была голосовая подсказка со стороны тренера, что запрещено в зоне тишины, была бы дисквалификация? Да, хотя биатлонист тоже не был бы виноват.

Вопрос заключается в том, что Фуркад выиграл и справедливо, и несправедливо одновременно. Он великий и заслужил победу, но тренер был обязан искать судью, который, в свою очередь, передал бы обойму. А секунды, потраченные на ожидание, вычитали бы в конце гонки. Но мне показалось странным, что немцы, которые потеряли Кубок мира, не подали протест. Ведь если бы Фуркада дисквалифицировали, Шемпп получил бы Малый глобус. По моей информации, сам Симон был очень расстроен тем, что немцы не подали протест. Очевидно, что они побоялись. Подобная нерешительность и уважение к Мартену говорят об авторитете спортсмена. Возможно, просто не захотели связываться, зная, всю непростую ситуацию в IBU.