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19 марта 2017, 18:36 | Биатлон | ТАСС

Эксперт: Мужская сборная России заслуживает четверки с минусом за сезон

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону показала неплохие результаты и заслуживает четверки с минусом за выступление в предолимпийском сезоне. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает что в женской сборной России по итогам сезона следует провести кардинальные перемены. Увеличить
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Лучшим из россиян по итогам завершившегося Кубка мира стал Антон Шипулин, занявший второе место в личном зачете. В зачете Кубка наций сборная России стала третьей. На чемпионате мира — 2017 российские биатлонисты в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевали золото в эстафете 4×7,5 км. Также на счету россиян бронза чемпионата мира в смешанной эстафете.

«Мужская команда выступила в этом сезоне достаточно неплохо, у наших мужчин есть хорошие шансы на Олимпийских играх 2018 года, — отметил Васильев. — По пятибалльной системе я даже поставил бы им четверку с минусом. Почему четыре с минусом, а не три с плюсом? Золото в эстафете на чемпионате мира дорогого стоит».

«При всем этом нельзя не заметить, что все значимые достижения наших биатлонистов на счету одного Антона Шипулина, а если убрать Шипулина, то особо пока заменить его некем. Другие ребята пока недостаточно хорошо готовы, в подготовку спортсменов надо внести определенные коррективы», — добавил специалист.

По мнению Васильева, в женской сборной России по итогам сезона следует провести кардинальные перемены. «Безусловно, в отношении женской команды надо применить радикальные меры, — подчеркнул он. — Рисковать в олимпийский сезон не стоит, время для экспериментов прошло. Такого плохого выступления у женской команды, чтобы все было настолько плохо, я уже даже не припомню».
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