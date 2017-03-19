Четыре россиянина вошли в тридцатку лучших биатлонистов по итогам Кубка мира
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россияне Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков и Антон Бабиков вошли в число 30 лучших биатлонистов по итогам Кубка мира сезона-2016/17, который завершился в воскресенье этапом в норвежском Холменколлене.
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Шипулин набрал 918 очков и стал вторым, Гараничев — 18-м (495), Цветков — 19-м (469), Бабиков — 24-м (399), Матвей Елисеев — 35-м (235), Дмитрий Малышко — 44-м (167), Алексей Волков — 56-м (63), Юрий Шопин — 79-м (18), Александр Логинов — 93-м (8).
Первым в шестой раз подряд стал француз Мартен Фуркад (1322), третьим — норвежец Йоханнес Бё (812).
В командном зачете Кубка мира мужская сборная России заняла третье место (7192), первыми стали немцы (7448), вторыми — французы (7416).
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