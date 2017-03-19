Касперович: СБР прислушается к пожеланиям Шипулина по подготовке к следующему сезону

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«Шипулин провел достойный сезон, он — один из лидеров мирового биатлона, — отметил Касперович. — Мы прислушаемся к его мнению по поводу подготовки к следующему олимпийскому сезону. Меня устраивает его результат, он стал вторым в общем зачете Кубка мира, неоднократно становился призером и победителем в этом году на различных стартах».

Касперович отметил, что Шипулину необходимо стабилизировать стрельбу. «Он сократил время на рубеже, но стрельбу необходимо стабилизировать. Думаю, все эти вопросы Антон со своим тренером решат, они знают свои ошибки, знают, над чем нужно работать и к чему они идут. План их подготовки мы уже видели, общались», — сказал собеседник агентства.

Победу в общем зачете Кубка мира одержал француз Мартен Фуркад, третьим стал норвежец Йоханнес Бе.