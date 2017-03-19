Фуркад победил в последней гонке Кубка мира-2016/2017
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в
масс-старте на этапе Кубка мира в норвежском в Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Гонка прошла в воскресенье, 19 марта. Фуркад преодолел дистанцию за 37 минут 32,2 секунды (без промахов). Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев, уступивший победителю +17,2 секунды (два промаха). Симон Эдер из Австрии стал третьим, отстав на 32,4 секунды (один промах).
При этом перед вторым огневым рубежом француз получил магазин с патронами из рука тренера команды, а не организатора соревнований, что является нарушением регламента Кубка мира. Однако Фуркад не был дисквалифицирован.
Ранее норвежская биатлонистка Тирил Экхофф победила в женском
Этап Кубка мира в Холменколлене — заключительный в сезоне-2016/2017.
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|19.03.2017 15:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|37.32,2
|2
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+17,4
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+32,4
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+42,2
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+42,5
|6
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+42,9
|7
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+44,3
|8
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,6
|9
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+46,7
|10
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+51,9
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