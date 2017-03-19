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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29130152/
19 марта 2017, 16:48 | Биатлон | Lenta.Ru

Фуркад победил в последней гонке Кубка мира-2016/2017

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в масс-старте на этапе Кубка мира в норвежском в Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в масс-старте на этапе Кубка мира в норвежском в Холменколлене. При этом перед вторым огневым рубежом француз получил магазин с патронами из рука тренера команды а не организатора соревнований что является нарушением регламента Кубка мира. Увеличить
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Гонка прошла в воскресенье, 19 марта. Фуркад преодолел дистанцию за 37 минут 32,2 секунды (без промахов). Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев, уступивший победителю +17,2 секунды (два промаха). Симон Эдер из Австрии стал третьим, отстав на 32,4 секунды (один промах).

При этом перед вторым огневым рубежом француз получил магазин с патронами из рука тренера команды, а не организатора соревнований, что является нарушением регламента Кубка мира. Однако Фуркад не был дисквалифицирован.

Ранее норвежская биатлонистка Тирил Экхофф победила в женском масс-старте. Серебряную медаль завоевала представительница Чехии Габриэла Коукалова, третьей стала спортсменка из Финляндии Кайса Макарайнен.

Этап Кубка мира в Холменколлене — заключительный в сезоне-2016/2017.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Расторгуев А.
Латвия
3.
Эдер С.
Австрия
19.03.2017 15:30 Холменколлен (Норвегия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 37.32,2
2 Андрей Расторгуев Латвия +17,4
3 Симон Эдер Австрия +32,4
4 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +42,2
5 Арнд Пайффер Германия +42,5
6 Михал Шлезингр Чехия +42,9
7 Жан-Гийом Беатрикс Франция +44,3
8 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +45,6
9 Михал Крчмарж Чехия +46,7
10 Антон БАБИКОВ Россия +51,9
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