Фуркад победил в последней гонке Кубка мира-2016/2017

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Гонка прошла в воскресенье, 19 марта. Фуркад преодолел дистанцию за 37 минут 32,2 секунды (без промахов). Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев, уступивший победителю +17,2 секунды (два промаха). Симон Эдер из Австрии стал третьим, отстав на 32,4 секунды (один промах).

При этом перед вторым огневым рубежом француз получил магазин с патронами из рука тренера команды, а не организатора соревнований, что является нарушением регламента Кубка мира. Однако Фуркад не был дисквалифицирован.

Ранее норвежская биатлонистка Тирил Экхофф победила в женском масс-старте. Серебряную медаль завоевала представительница Чехии Габриэла Коукалова, третьей стала спортсменка из Финляндии Кайса Макарайнен.

Этап Кубка мира в Холменколлене — заключительный в сезоне-2016/2017.