Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Холменколлене
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей масс-старта на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
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В субботу Экхофф преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты и 23,1 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (один промах; +22,6). Тройку призеров замкнула финка Кайса Мякяряйнен (два промаха; +34,5).
Единственная россиянка, принимавшая участие в гонке, Татьяна Акимова (три промаха; +3.24,6) финишировала 29-й.
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|19.03.2017 13:15
|Холменколлен (Норвегия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|34.23,1
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+22,6
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+34,5
|4
|Вероника Виткова
|Чехия
|+36,1
|5
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+39,0
|6
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|+40,0
|7
|Анаис Бескон
|Франция
|+43,4
|8
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+48,5
|9
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+54,2
|10
|Юлия Джима
|Украина
|+57,9
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