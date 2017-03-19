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19 марта 2017, 14:17 | Биатлон | Р-Спорт

Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Холменколлене

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей масс-старта на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

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В субботу Экхофф преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты и 23,1 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (один промах; +22,6). Тройку призеров замкнула финка Кайса Мякяряйнен (два промаха; +34,5).

Единственная россиянка, принимавшая участие в гонке, Татьяна Акимова (три промаха; +3.24,6) финишировала 29-й.

Масс-стартом в Холменколлене у женщин завершился Кубок мира-2016/17.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
19.03.2017 13:15 Холменколлен (Норвегия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 34.23,1
2 Габриэла Коукалова Чехия +22,6
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +34,5
4 Вероника Виткова Чехия +36,1
5 Франциска Хильдебранд Германия +39,0
6 Мари Лаукканен Финляндия +40,0
7 Анаис Бескон Франция +43,4
8 Дарья Домрачева Беларусь +48,5
9 Лаура Дальмайер Германия +54,2
10 Юлия Джима Украина +57,9
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