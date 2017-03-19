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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29129193/
19 марта 2017, 14:54 | Биатлон | ТАСС

Белка выбежала на биатлонную трассу в ходе женского масс-старта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Белка оказалась на трассе в ходе женской гонки с масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Об этом пишет французская газета L’Equipe.

Белка выбежала на биатлонную трассу в ходе женского масс-старта - Фото Увеличить
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Животное выбежало на трассу прямо перед биатлонистками во время гонки. Появление белки на трассе едва не привело к падению одной из спортсменок.

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится позднее в воскресенье мужским масс-стартом.
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