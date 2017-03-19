Белка выбежала на биатлонную трассу в ходе женского масс-старта
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Белка оказалась на трассе в ходе женской гонки с
масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Об этом пишет французская газета L’Equipe.
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Животное выбежало на трассу прямо перед биатлонистками во время гонки. Появление белки на трассе едва не привело к падению одной из спортсменок.
Этап Кубка мира в Холменколлене завершится позднее в воскресенье мужским
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