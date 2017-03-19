Белка выбежала на биатлонную трассу в ходе женского масс-старта

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Животное выбежало на трассу прямо перед биатлонистками во время гонки. Появление белки на трассе едва не привело к падению одной из спортсменок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">L'attaque du petit écureuil maintenant ! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/lequipeBIATHLON?src=hash">#lequipeBIATHLON</a> <a href="https://t.co/PKz8GwROrw">pic.twitter.com/PKz8GwROrw</a></p>— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) <a href="https://twitter.com/lachainelequipe/status/843410585781854211">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>