Эксперт: тренеров женской сборной России по биатлону по итогам сезона нужно заменить

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На чемпионате мира российские спортсменки остались без личных наград, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова завоевали бронзовые медали турнира в составе смешанной эстафеты. В зачете Кубка наций россиянки заняли итоговое седьмое место, не сумев обеспечить максимальную квоту участниц на кубковые этапов следующего сезона. В воскресенье завершится финальный этап Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. В общем зачете лучшая из россиянок Татьяна Акимова занимает 14-е место.

«Мы все переживаем за российский биатлон, каждый сезон тренеры обещают грамотно подвести спортсменок к чемпионату мира, говорят, говорят, а в итоге у женской команды ничего не получается, — сказал Алябьев. — Это очень печально. По итогам этого сезона надо сесть и проанализировать все от и до. Вместе со спортсменками, тренерами и, возможно, даже руководством СБР».

По мнению специалиста, не следует бояться радикальных решений за год до Олимпийских игр в Южной Корее. «За год до Игр можно много еще чего натворить, как плохого, так и хорошего, а раз ничего у этих тренеров не получается, то надо сказать им спасибо и с ними попрощаться, — подчеркнул Алябьев. — В стране есть достойные специалисты, хороших тренеров можно найти. Руководству СБР нужно принять радикальное решение, отступать уже некуда».

«Самих биатлонисток очень жалко и, честно говоря, позорно за нашу женскую команду, — добавил специалист. — Да, иногда у команды бывают всплески. Есть, например, Ира Старых, она должна хорошо подойти к олимпийскому сезону после всех тех передряг, которые у нее были. Может быть, еще девчонки подойдут, но с тренерами надо что-то делать, их оправдания уже не должны приниматься в расчет, всему есть предел».

Старшими тренерами женской сборной являются Виталий Норицын и Валерий Медведцев. Также в тренерский штаб команды входят Сергей Коновалов, Павел Ланцов, Александр Дегтярев.