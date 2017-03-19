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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29128729/
19 марта 2017, 13:17 | Биатлон | ТАСС

Эксперт: тренеров женской сборной России по биатлону по итогам сезона нужно заменить

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по биатлону не справился с поставленными в предолимпийский сезон задачами, специалистов необходимо заменить. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев.

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает что не следует бояться радикальных решений за год до Олимпийских игр в Южной Корее. Увеличить
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На чемпионате мира российские спортсменки остались без личных наград, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова завоевали бронзовые медали турнира в составе смешанной эстафеты. В зачете Кубка наций россиянки заняли итоговое седьмое место, не сумев обеспечить максимальную квоту участниц на кубковые этапов следующего сезона. В воскресенье завершится финальный этап Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. В общем зачете лучшая из россиянок Татьяна Акимова занимает 14-е место.

«Мы все переживаем за российский биатлон, каждый сезон тренеры обещают грамотно подвести спортсменок к чемпионату мира, говорят, говорят, а в итоге у женской команды ничего не получается, — сказал Алябьев. — Это очень печально. По итогам этого сезона надо сесть и проанализировать все от и до. Вместе со спортсменками, тренерами и, возможно, даже руководством СБР».

По мнению специалиста, не следует бояться радикальных решений за год до Олимпийских игр в Южной Корее. «За год до Игр можно много еще чего натворить, как плохого, так и хорошего, а раз ничего у этих тренеров не получается, то надо сказать им спасибо и с ними попрощаться, — подчеркнул Алябьев. — В стране есть достойные специалисты, хороших тренеров можно найти. Руководству СБР нужно принять радикальное решение, отступать уже некуда».

«Самих биатлонисток очень жалко и, честно говоря, позорно за нашу женскую команду, — добавил специалист. — Да, иногда у команды бывают всплески. Есть, например, Ира Старых, она должна хорошо подойти к олимпийскому сезону после всех тех передряг, которые у нее были. Может быть, еще девчонки подойдут, но с тренерами надо что-то делать, их оправдания уже не должны приниматься в расчет, всему есть предел».

Старшими тренерами женской сборной являются Виталий Норицын и Валерий Медведцев. Также в тренерский штаб команды входят Сергей Коновалов, Павел Ланцов, Александр Дегтярев.
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