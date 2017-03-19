Коукалова: Не понимаю, что Бессеберг делает на посту президента IBU

«Моё мнение после встречи с Бессебергом не изменилось. Человек, занимающий такой ответственный и важный пост, должен быть примером и отстаивать интересы спортсменов. Я не понимаю, что он делает на этой должности, если не соответствует необходимым требованиям и совершенно не заботится о соблюдении правил», — приводит слова Коукаловой Isport.