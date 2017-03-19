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19 марта 2017, 12:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Коукалова: Не понимаю, что Бессеберг делает на посту президента IBU

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, отказавшаяся подать руку президенту Международного союза биатлонистовАндерсу Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене в пятницу, 17 марта, рассказала об итогах последовавшей встречи с главой IBU.

«Моё мнение после встречи с Бессебергом не изменилось. Человек, занимающий такой ответственный и важный пост, должен быть примером и отстаивать интересы спортсменов. Я не понимаю, что он делает на этой должности, если не соответствует необходимым требованиям и совершенно не заботится о соблюдении правил», — приводит слова Коукаловой Isport.
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