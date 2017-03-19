«К её выходкам привыкли». Куда биатлон приведёт вседозволенность
В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность.
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«Я сделала это специально»
Самый скандальный биатлонный сезон в истории даже на своей финальной стадии преподносит сенсации со знаком минус. В пятницу на цветочной церемонии после женского спринта
Впрочем, уже в субботу Коукалова свою позицию изменила и на подиуме поприветствовала Бессеберга. Виной тому разговор с
«Что вы хотите, это Габи»
Интересно, а какие меры должен был принять господин Бессеберг, чтобы удовлетворить Коукалову? Дисквалифицировать всю сборную России, только подозреваемую в употреблении допинга Екатерину Глазырину или отменить все старты в России на 10 лет вперёд? Когда я обратился к чешским коллегами, чтобы пояснить эту ситуацию, те лишь пожали плечами. «Что вы хотите, это же Габи. У нас к её выходкам все давно привыкли».
Судя по всему и в этот раз очередная выходка чешки останется без внимания высшего руководства и она не получит даже символический штраф. Формально в дисциплинарных правилах IBU не предусмотрено наказаний в таких случаях, однако превентивные меры ещё бы никому не помешали. Требует же Коукалова вместе с инициативной компанией спортсменов по щелчку пальца поменять антидопинговые правила IBU.
Бессеберг виноват сам
В сложившейся ситуации виноват исключительно сам президент IBU. Это он пошёл на поводу у спортсменов и провёл внеочередной конгресс перед чемпионатом мира, после которого принял не совсем законное решение отобрать у Тюмени чемпионат мира.
В результате мягкой и непоследовательной политики Бессеберг сам оказался в плену завышенных требований спорсменов и, нарушив установленную процедуру один раз, теперь позволяет постоянно диктовать себе волю. Как далеко заёдут в своих требованиях Коукаловы, не знает никто. Очередная акция чешки не была согласована ни с кем в команде и стала сюрпризом не только для старшего тренера Ондржея Рыбаржа, но и для президента чешской биатлонной федерации Иржи Гамзы.
Как быть дальше?
Примером для дальнейших действий Бессеберга может стать его российский коллега, много лет удерживающий на плаву скандальную федерацию шахмат Кирсан Илюмжинов. В 2006 году во время матча за шахматную корону между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым возник так называемый туалетный скандал, который грозил обоюдным бойкотом. Игроки поочерёдно отказывались от продолжения матча, а затем долгое время не пожимали друг другу рук.
Выход из ситуации нашёл сам Илюмжинов, который объявил, что очередной матч не начнётся без традиционного рукопожатия. В случае с Бессебергом жёсткой позицией и не пахнет. Президент IBU старается воздерживаться от комментариев и продолжает плыть по течению, хотя возглавляемый им корабль дал серьёзную течь. Но главная беда в том, что реальной замены железному норвежскому канцлеру, рулящему биатлоном больше 20 лет, пока не видно.
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