«К её выходкам привыкли». Куда биатлон приведёт вседозволенность

«Я сделала это специально»

Самый скандальный биатлонный сезон в истории даже на своей финальной стадии преподносит сенсации со знаком минус. В пятницу на цветочной церемонии после женского спринта экс-обладательница Кубка мира Габриэла Коукалова отказалась подать руку президенту IBU Андрерсу Бессебергу. Мотивировала своё решение она предельно просто: «Я сделала это специально. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был ответственным, то уже давно ушёл бы. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для спортсменов, он думает только о себе — это всё, что его интересует. Я не могу согласиться с ним, поэтому не подала ему руку».



Впрочем, уже в субботу Коукалова свою позицию изменила и на подиуме поприветствовала Бессеберга. Виной тому разговор с кем-то из чиновников федерации или лучшее настроение после второго места, чем после четвёртого, история умалчивает. Напомним, что в этом сезоне уже было игнорирование обязательного рукопожатия, когда Антон Шипулин и Александр Логинов не подали руки французу Мартену Фуркаду, а тот попытался сбежать с церемонии награждения.

«Что вы хотите, это Габи»

Интересно, а какие меры должен был принять господин Бессеберг, чтобы удовлетворить Коукалову? Дисквалифицировать всю сборную России, только подозреваемую в употреблении допинга Екатерину Глазырину или отменить все старты в России на 10 лет вперёд? Когда я обратился к чешским коллегами, чтобы пояснить эту ситуацию, те лишь пожали плечами. «Что вы хотите, это же Габи. У нас к её выходкам все давно привыкли».



Судя по всему и в этот раз очередная выходка чешки останется без внимания высшего руководства и она не получит даже символический штраф. Формально в дисциплинарных правилах IBU не предусмотрено наказаний в таких случаях, однако превентивные меры ещё бы никому не помешали. Требует же Коукалова вместе с инициативной компанией спортсменов по щелчку пальца поменять антидопинговые правила IBU.

Бессеберг виноват сам

В сложившейся ситуации виноват исключительно сам президент IBU. Это он пошёл на поводу у спортсменов и провёл внеочередной конгресс перед чемпионатом мира, после которого принял не совсем законное решение отобрать у Тюмени чемпионат мира. Из-за этого ему предстоят долгие судебные тяжбы с российской стороной. Попытки вести тонкую дипломатию и играть в демократию с жаждущими крови голодными волками у Бессеберга явно проваливаются. Опытный дипломат, видимо, вступил в свою пору «золотой осени», когда верхи уже не могут и дорабатывает на посту последний год. Биатлонное хозяйство в итоге страдает, а корабль плывёт по течению. Сам же Бессеберг продолжает «не дразнить гусей», к чему всячески призывает и своих российских коллег.



В результате мягкой и непоследовательной политики Бессеберг сам оказался в плену завышенных требований спорсменов и, нарушив установленную процедуру один раз, теперь позволяет постоянно диктовать себе волю. Как далеко заёдут в своих требованиях Коукаловы, не знает никто. Очередная акция чешки не была согласована ни с кем в команде и стала сюрпризом не только для старшего тренера Ондржея Рыбаржа, но и для президента чешской биатлонной федерации Иржи Гамзы.

Как быть дальше?

Примером для дальнейших действий Бессеберга может стать его российский коллега, много лет удерживающий на плаву скандальную федерацию шахмат Кирсан Илюмжинов. В 2006 году во время матча за шахматную корону между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым возник так называемый туалетный скандал, который грозил обоюдным бойкотом. Игроки поочерёдно отказывались от продолжения матча, а затем долгое время не пожимали друг другу рук.



Выход из ситуации нашёл сам Илюмжинов, который объявил, что очередной матч не начнётся без традиционного рукопожатия. В случае с Бессебергом жёсткой позицией и не пахнет. Президент IBU старается воздерживаться от комментариев и продолжает плыть по течению, хотя возглавляемый им корабль дал серьёзную течь. Но главная беда в том, что реальной замены железному норвежскому канцлеру, рулящему биатлоном больше 20 лет, пока не видно.