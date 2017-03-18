Оле Эйнар Бьорндален: Надеюсь, что моя дочь будет выступать за Норвегию
Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален надеется, что его дочь Ксения будет выступать за Норвегию, если решит заниматься биатлоном.
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— В первую очередь, она должна кататься на лыжах и ей должно это нравиться, — приводит портал Dagbladet слова Бьорндалена. — А кем она будет… самое главное, чтобы у нее была хорошая жизнь. В любом случае, за какую страну ей выступать — решать должна она сама. Но я надеюсь, что она будет выступать за Норвегию.
Напомним, что женой Бьорндалена является белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.
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