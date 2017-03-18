Оле Эйнар Бьорндален: Надеюсь, что моя дочь будет выступать за Норвегию

— В первую очередь, она должна кататься на лыжах и ей должно это нравиться, — приводит портал Dagbladet слова Бьорндалена. — А кем она будет… самое главное, чтобы у нее была хорошая жизнь. В любом случае, за какую страну ей выступать — решать должна она сама. Но я надеюсь, что она будет выступать за Норвегию.

Напомним, что женой Бьорндалена является белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.