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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29126211/
18 марта 2017, 23:21 | Биатлон | ТАСС

Шипулин доволен своей стрельбой в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что остался доволен своей работой на огневом рубеже в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Шипулин в гонке преследования стал первым, второе место занял француз Мартен Фуркад, третье — норвежец Йоханнес Бё.

«Сегодня я доволен гонкой, больше даже не функциональной частью, а тем, как сумел справиться на рубеже, — сказал Шипулин. — На первом и втором был очень непростой ветер, приходилось не только делать поправку, но и еще смещать. А на последней стойке я не знаю, как стрельнул ноль, меня сегодня сильно колотило, трясло. Но я рад, что в такой ситуации смог максимально качественно отстрелять, один штрафной круг для сегодняшних погодных условий — это очень здорово».

«В Холменколлене сильно сказывается усталость соперников. Наконец-то в двух гонках я смог показать хорошую стрельбу, в принципе, это мне помогает. Я не думаю, что вчера и сегодня показывал быстрый ход, я тоже устал. Но то, чего мне не хватало весь сезон, на чемпионате мира, я реализовал здесь — это хорошая стрельба, это дало шанс на подиум», — отметил биатлонист.

«В этом сезоне это моя вторая победа, конечно, хотелось бы больше. У моего ближайшего соперника Мартена столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру. Я понимал, что в этом году было очень много шансов, где можно было выигрывать, но, к сожалению, не всегда получается. Но впереди еще есть сезоны, завтра еще гонка, однако усталость накопилась колоссальная, хочется уже быстрее завтра отбежать, сделать это неплохо и закончить на хорошей ноте этот сезон», — добавил Шипулин.

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится в воскресенье.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Бе Й.
Норвегия
18.03.2017 17:00 Холменколлен (Норвегия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 32.11,9
2 Мартен Фуркад Франция +05,7
3 Йоханнес Бе Норвегия +21,6
4 Фредрик Линдстрем Швеция +44,7
5 Лукас Хофер Италия +55,5
6 Юлиан Эберхард Австрия +55,6
7 Симон Эдер Австрия +56,1
8 Ондржей Моравец Чехия +57,3
9 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +01.03,7
10 Андрей Расторгуев Латвия +01.19,9
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