Шипулин доволен своей стрельбой в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что остался доволен своей работой на огневом рубеже в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Слова спортсмена приводит
пресс-служба Союза биатлонистов России.
Шипулин в гонке преследования стал первым, второе место занял француз Мартен Фуркад, третье — норвежец Йоханнес Бё.
«Сегодня я доволен гонкой, больше даже не функциональной частью, а тем, как сумел справиться на рубеже, — сказал Шипулин. — На первом и втором был очень непростой ветер, приходилось не только делать поправку, но и еще смещать. А на последней стойке я не знаю, как стрельнул ноль, меня сегодня сильно колотило, трясло. Но я рад, что в такой ситуации смог максимально качественно отстрелять, один штрафной круг для сегодняшних погодных условий — это очень здорово».
«В Холменколлене сильно сказывается усталость соперников.
«В этом сезоне это моя вторая победа, конечно, хотелось бы больше. У моего ближайшего соперника Мартена столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру. Я понимал, что в этом году было очень много шансов, где можно было выигрывать, но, к сожалению, не всегда получается. Но впереди еще есть сезоны, завтра еще гонка, однако усталость накопилась колоссальная, хочется уже быстрее завтра отбежать, сделать это неплохо и закончить на хорошей ноте этот сезон», — добавил Шипулин.
Этап Кубка мира в Холменколлене завершится в воскресенье.
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|18.03.2017 17:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|32.11,9
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+05,7
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+21,6
|4
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+44,7
|5
|Лукас Хофер
|Италия
|+55,5
|6
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+55,6
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+56,1
|8
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+57,3
|9
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+01.03,7
|10
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+01.19,9
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