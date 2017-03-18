Шипулин доволен своей стрельбой в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии

Шипулин в гонке преследования стал первым, второе место занял француз Мартен Фуркад, третье — норвежец Йоханнес Бё.

«Сегодня я доволен гонкой, больше даже не функциональной частью, а тем, как сумел справиться на рубеже, — сказал Шипулин. — На первом и втором был очень непростой ветер, приходилось не только делать поправку, но и еще смещать. А на последней стойке я не знаю, как стрельнул ноль, меня сегодня сильно колотило, трясло. Но я рад, что в такой ситуации смог максимально качественно отстрелять, один штрафной круг для сегодняшних погодных условий — это очень здорово».

«В Холменколлене сильно сказывается усталость соперников. Наконец-то в двух гонках я смог показать хорошую стрельбу, в принципе, это мне помогает. Я не думаю, что вчера и сегодня показывал быстрый ход, я тоже устал. Но то, чего мне не хватало весь сезон, на чемпионате мира, я реализовал здесь — это хорошая стрельба, это дало шанс на подиум», — отметил биатлонист.

«В этом сезоне это моя вторая победа, конечно, хотелось бы больше. У моего ближайшего соперника Мартена столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру. Я понимал, что в этом году было очень много шансов, где можно было выигрывать, но, к сожалению, не всегда получается. Но впереди еще есть сезоны, завтра еще гонка, однако усталость накопилась колоссальная, хочется уже быстрее завтра отбежать, сделать это неплохо и закончить на хорошей ноте этот сезон», — добавил Шипулин.

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится в воскресенье.