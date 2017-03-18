Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29124968/
18 марта 2017, 19:39 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Александр Тихонов: Две победы в сезоне — слабый результат для Шипулина

Четырехкратный Олимпийский чемпион, бывший глава СБР Александр Тихонов считает, что Антон Шипулин, одержавший вторую победу в сезоне в гонке преследования в Холменколлене, достоин большего.

По его словам, спортсмен сделает выводы перед следующим сезоном.

— Шипулин победил во второй личной гонке в сезоне — для него это слабый результат, — заявил Тихонов. — Этого мало. Надеюсь, теперь Антон сделает выводы при подготовке к следующему сезону. А теперь главное — подготовка к Олимпиаде. При наличии нормального тренировочного процесса Шипулин сможет на равных соревноваться с Мартеном Фуркадом. Француз же весь сезон с подиума не слезает, а россиянину все время не хватает одного выстрела.

— А по поводу женского спринта что думаете?

— Результаты говорят сами за себя.

— Неужели все настолько плохо?

— Да не то слово. Давно надо было приглашать молодых. Три года мы потеряли. Говорят, что я не прав. А я вам скажу: «Тихонов всегда прав!». Предсказывал, что будет именно так. (Ярослав СУСОВ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Концепция подготовки Шипулина к ОИ-2018 будет обсуждаться на тренерском совете СБР

Концепция подготовки Шипулина к ОИ-2018 будет обсуждаться на тренерском совете СБР

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос подготовки Антона Шипулина к зимним Олимпийским играм 2018 года в корейском Пхенчхане 31 апреля. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Сколько наши клубы заработали в еврокубках - хорошие суммы

Зачем Рохо ел банан во время матча. Ответ получен

Скандал в КХЛ с участием Знарка