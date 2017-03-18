Александр Тихонов: Две победы в сезоне — слабый результат для Шипулина
Четырехкратный Олимпийский чемпион, бывший глава СБР Александр Тихонов считает, что Антон Шипулин, одержавший вторую победу в сезоне в гонке преследования в Холменколлене, достоин большего.
По его словам, спортсмен сделает выводы перед следующим сезоном.
— Шипулин победил во второй личной гонке в сезоне — для него это слабый результат, — заявил Тихонов. — Этого мало. Надеюсь, теперь Антон сделает выводы при подготовке к следующему сезону. А теперь главное — подготовка к Олимпиаде. При наличии нормального тренировочного процесса Шипулин сможет на равных соревноваться с Мартеном Фуркадом. Француз же весь сезон с подиума не слезает, а россиянину все время не хватает одного выстрела.
— А по поводу женского спринта что думаете?
— Результаты говорят сами за себя.
— Неужели все настолько плохо?
— Да не то слово. Давно надо было приглашать молодых. Три года мы потеряли. Говорят, что я не прав. А я вам скажу: «Тихонов всегда прав!». Предсказывал, что будет именно так. (Ярослав СУСОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter