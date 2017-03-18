По его словам, спортсмен сделает выводы перед следующим сезоном.

— Шипулин победил во второй личной гонке в сезоне — для него это слабый результат, — заявил Тихонов. — Этого мало. Надеюсь, теперь Антон сделает выводы при подготовке к следующему сезону. А теперь главное — подготовка к Олимпиаде. При наличии нормального тренировочного процесса Шипулин сможет на равных соревноваться с Мартеном Фуркадом. Француз же весь сезон с подиума не слезает, а россиянину все время не хватает одного выстрела.

— А по поводу женского спринта что думаете?

— Результаты говорят сами за себя.

— Неужели все настолько плохо?

— Да не то слово. Давно надо было приглашать молодых. Три года мы потеряли. Говорят, что я не прав. А я вам скажу: «Тихонов всегда прав!». Предсказывал, что будет именно так. (Ярослав СУСОВ).