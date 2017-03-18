Концепция подготовки Шипулина к ОИ-2018 будет обсуждаться на тренерском совете СБР

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В субботу россиянин завоевал золото в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и обеспечил себе второе итоговое место в общем зачете КМ.

«Антон находится сейчас в хорошей форме, весь сезон он показывал достойный результат, только со стрельбой иногда не справлялся. На этом этапе у Антона все получается, сегодня была жесткая борьба. Приятно, что Антон так красиво завершает сезон, что еще раз подчеркивает — наш биатлон находится на хорошем уровне. Конечно, для спортсмена такое окончание сезона является хорошей мотивацией, добавляет уверенности уже перед сезоном следующим, когда будет Олимпиада», — поделился мнением Касперович.

В октябре 2013 года было объявлено, что лидер российской команды Шипулин будет работать отдельно от сборной по индивидуальному плану. Однако по ходу текущего сезона болельщики и эксперты неоднократно призывали Шипулина перейти на подготовку со сборной, а четырехкратный олимпийский чемпион, член правления СБР Александр Тихонов высказывал мнение, что это поможет Шипулину улучшить свои результаты.

«Мы будем обсуждать вопрос подготовки спортсмена на тренерском совете, который состоится 31 апреля в Тюмени. У нас есть свой план подготовки Шипулина, и у Антона с тренером есть свое понимание. Пока он будет готовиться со своим специалистом, и мы будем решать вопрос совместно. У них готова собственная концепция, у них получается, и не стоит ничего ломать», — резюмировал специалист.