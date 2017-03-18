Антон Шипулин: У Фуркада столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру
Российский биатлонист Антон Шипулин после победы в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене отметил, что он контролировал ситуацию на финише.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Перед последним рубежом Мартен (Фуркад) почти сразу меня пропустил, чтобы я шел вторым. Йоханнес (Бе) просил его поменять, — приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. — Но я после финиша подошел к нему, извинился, сказал, что очень сильно устал. Он понял. А у меня была хотя бы небольшая возможность отдохнуть, потому что второй круг я старался убежать как можно больше. Конечно, очень много сил потратил. Последний круг уже не спешил. Очень удивился, когда тренеры начали вести, что остается 15 секунд, потом 13. Я оглянулся и увидел, что Мартен совсем близко. Пришлось последний подъем
Думаю, Мартен мало выходил вперед
В этом сезоне это моя вторая победа. Конечно, хотелось бы больше. У моего ближайшего соперника Мартена столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру (сегодня Шипулин выиграл 10-ю гонку на этапах Кубка мира в карьере. — Прим. «СЭ»). Конечно, есть на кого равняться. Я понимал, что в этом году было очень много шансов, где можно было выигрывать, но, к сожалению, не всегда получается. Но впереди еще есть сезоны, завтра еще гонка. Однако усталость накопилась колоссальная. Хочется уже быстрее завтра отбежать, сделать это неплохо и закончить на хорошей ноте этот сезон.
|
|
|
|18.03.2017 17:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|32.11,9
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+05,7
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+21,6
|4
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+44,7
|5
|Лукас Хофер
|Италия
|+55,5
|6
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+55,6
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+56,1
|8
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+57,3
|9
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+01.03,7
|10
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+01.19,9
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter