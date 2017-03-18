Антон Шипулин: У Фуркада столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру

— Перед последним рубежом Мартен (Фуркад) почти сразу меня пропустил, чтобы я шел вторым. Йоханнес (Бе) просил его поменять, — приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. — Но я после финиша подошел к нему, извинился, сказал, что очень сильно устал. Он понял. А у меня была хотя бы небольшая возможность отдохнуть, потому что второй круг я старался убежать как можно больше. Конечно, очень много сил потратил. Последний круг уже не спешил. Очень удивился, когда тренеры начали вести, что остается 15 секунд, потом 13. Я оглянулся и увидел, что Мартен совсем близко. Пришлось последний подъем чуть-чуть отработать. Хотелось, конечно, и флаг взять. И я никак не думал, что соперники настолько приблизятся. Они играли в свои разборки. Как мне сказали после финиша, Мартен начал убегать как раз на том подъеме. Но я контролировал ситуацию, видел плюс меня очень хорошо вели тренеры. У меня было достаточно времени, чтобы прокатиться с флагом.

Думаю, Мартен мало выходил вперед из-за того, что уже конец сезона, мы все очень сильно устаем. Трасса не очень жесткая, скольжение не очень хорошее, приходится лыжи постоянно толкать. Где-то надо экономить силы. Думаю, Мартен понимал, что ему придется, может, на финише бороться. Сегодня я часто видел, что он шел за спинами соперников.

В этом сезоне это моя вторая победа. Конечно, хотелось бы больше. У моего ближайшего соперника Мартена столько побед за один год, сколько у меня нет за всю карьеру (сегодня Шипулин выиграл 10-ю гонку на этапах Кубка мира в карьере. — Прим. «СЭ»). Конечно, есть на кого равняться. Я понимал, что в этом году было очень много шансов, где можно было выигрывать, но, к сожалению, не всегда получается. Но впереди еще есть сезоны, завтра еще гонка. Однако усталость накопилась колоссальная. Хочется уже быстрее завтра отбежать, сделать это неплохо и закончить на хорошей ноте этот сезон.