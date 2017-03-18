Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей

«Борьба с Антоном и Йоханнесом была очень захватывающей. Я рассчитывал побороться за победу на последнем круге, но Антон отстрелял лучше. Моя тактика была — концентрироваться на технике, а не на результате. Я в последние две недели слишком много думал о необходимости побеждать, а не о качестве своего выступления. Я взял у Йоханнеса реванш за прошлогодний чемпионат мира, когда он убежал от меня в последний подъём. Он талантливый и сильный финишёр, поэтому я атаковал его задолго до финиша, так как на прямой он мог меня обыграть. Я бежал без оглядки и не чувствовал усталости. Конечно, масс-старт для меня тоже важен, так как там решалась судьба Малого кубка, но выиграть Кубок в преследовании мне тоже было приятно», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.