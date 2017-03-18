Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в
Осло-Хольменколлене, где он завоевал серебро, уступив победу россиянину Антону Шипулину.
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Видимо, что-то случилось...
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«Борьба с Антоном и Йоханнесом была очень захватывающей. Я рассчитывал побороться за победу на последнем круге, но Антон отстрелял лучше. Моя тактика была — концентрироваться на технике, а не на результате. Я в последние две недели слишком много думал о необходимости побеждать, а не о качестве своего выступления. Я взял у Йоханнеса реванш за прошлогодний чемпионат мира, когда он убежал от меня в последний подъём. Он талантливый и сильный финишёр, поэтому я атаковал его задолго до финиша, так как на прямой он мог меня обыграть. Я бежал без оглядки и не чувствовал усталости. Конечно,
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