Шипулин: Немного испугался Фуркада на последнем круге, поэтому добавил на финише
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в
Осло-Хольменколлене, где он завоевал золотую медаль.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сегодня была сумасшедшая гонка. Я доволен, что сумел выиграть, потому что условия на стрельбе были не идеальные. Приходилось много работать и постоянно концентрироваться. Последний круг я прошёл в гордом одиночестве, пока не увидел Мартена. Я его немного испугался, поэтому добавил на финише. Сегодня главным фактором успеха была стрельба, и я рад, что с ней справился. В этом году было много гонок, где мне не удавалось подняться на пьедестал
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter