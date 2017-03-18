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18 марта 2017, 19:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Немного испугался Фуркада на последнем круге, поэтому добавил на финише

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где он завоевал золотую медаль.

Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и гарантировал себе второе место в итоговом зачете турнира. Увеличить
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© Reuters

«Сегодня была сумасшедшая гонка. Я доволен, что сумел выиграть, потому что условия на стрельбе были не идеальные. Приходилось много работать и постоянно концентрироваться. Последний круг я прошёл в гордом одиночестве, пока не увидел Мартена. Я его немного испугался, поэтому добавил на финише. Сегодня главным фактором успеха была стрельба, и я рад, что с ней справился. В этом году было много гонок, где мне не удавалось подняться на пьедестал из-за стрельбы и других моментов. Я знаю, что способен чаще подниматься на пьедестал и в подготовительный период буду много работать, чтобы этих приятных моментов было больше в следующем сезоне. После соревнований я улетаю домой, хочу пообщаться с семьёй. Затем буду кататься, и возможно выступлю на чемпионате России по биатлону. В середине апреля мой лыжный сезон закончится», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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