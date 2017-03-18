Биатлонист РФ Шипулин гарантировал себе 2-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17
Россиянин Антон Шипулин после победы в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене досрочно обеспечил себе второе место в общем зачете сезона-2016/17.
Мужской пасьют в Холменколлене состоялся в субботу. После победы в нем Шипулин набрал 901 очко в общем зачете Кубка мира и стал недосягаемым для идущего на третьей позиции норвежца Йоханнеса Бё (808). Большой Хрустальный глобус досрочно выиграл француз Мартен Фуркад (1302 балла).
В воскресенье у мужчин на девятом этапе пройдет заключительная гонка сезона —
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