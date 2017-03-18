Биатлонист РФ Шипулин гарантировал себе 2-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17

Мужской пасьют в Холменколлене состоялся в субботу. После победы в нем Шипулин набрал 901 очко в общем зачете Кубка мира и стал недосягаемым для идущего на третьей позиции норвежца Йоханнеса Бё (808). Большой Хрустальный глобус досрочно выиграл француз Мартен Фуркад (1302 балла).

В воскресенье у мужчин на девятом этапе пройдет заключительная гонка сезона — масс-старт.