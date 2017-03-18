Непробиваемый Шипулин

АНТОН ПРОТИВ СТАТИСТИКИ

У Шипулина в этом сезоне выдающаяся статистика игры в «догонялки»: с 28-го места в спринте на 8-е в преследовании, с 21-го — на 4-е, с 23-го — на вторую ступень пьедестала. А вот, когда по итогам 10-километровой дистанции он оказывался в лидерах, стать первым ему так и не удавалось. В Поклюке и Нове-Место ему удалось повторить свой бронзовый и серебряный успех соответственно.

На этот раз Шипулин уходил на дистанцию с третьей позиции в 21 секунде от победителя спринта Йоханнеса Бе и в 8 — от Мартена Фуркада. И начало гонки было обнадеживающим: на первом огневом рубеже и француз, и норвежец допустили по одному промаху, а Шипулин был точен и вышел в лидеры. После второй «лежки» его преимущество достигло 20 секунд и постепенно нарастало. На отсечке 5,9 километра российский болельщик мог наблюдать милую сердцу картину: первым шел Антона, а следом также стрелявший точно Евгений Гараничев. Эх, дотянуть бы с таким раскладом сил до финиша.

Мечты едва не рухнули на третьем огневом рубеже. Шипулину пришлось отправиться на штрафной круг — и все преимущество над чисто отработавшими Бе и Фуркадом растаяло, как дым. Отработать круг в одни ноги с такими монстрами лыжни и выдержать битву нервов на заключительной «стойке» — задача не из легких. Да еще и для Антона, для которого последний выстрел в этом сезоне уже рисковал превратиться в печальный мем. Но Шипулин не дрогнул. Более того, он оказался единственным из троицы лидеров, кто закрыл все пять мишеней. На дистанцию он вновь убежал с комфортным отрывом, но теперь он уже точно бежал к своей золотой медали.

ГАРАНИЧЕВ — В ДЕСЯТКЕ

А что же Гараничев? Для него борьба за пьедестал закончилась, к сожалению, все на том же злосчастном третьем рубеже. В отличие от Шипулина, Евгений отправился не на один, а на два штрафных круга и еще раз промахнулся на второй «стойке». Итог — 9-е место. Роковой оказалась «стойка» и для француза Симона Дестье, на полном ходу он влетел в выезжавшего со штрафного круга Юлиана Эберхарда и не смог финишировать.

11 позиций удалось отыграть Алексею Волкову, который с одним промахом стал 19-м. Трижды промахнулся Антон Бабиков и с 2,5-минутным отставанием остановился на 24-й позиции. Совсем не получилась гонка у Александра Логинова и Матвея Елисеева. Трехкратный чемпион Европы допустил пять промахов и, хоть отыграл по сравнению с итогами спринта две позиции, закончил гонку в конце третьего десятка. У Елисеева штрафных кругов набралось и вовсе шесть и почти пять минут отставания.

ХОЛМЕНКОЛЛЕН (Норвегия). Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.

1. ШИПУЛИН — 32.11,9 (1 шт. круг). 2. М. Фуркад (Франция) — отставание 5,7 (2). 3. Й. Бе (Норвегия) — 21,6 (2). 4. Линдстрем (Швеция) — 44,7 (0). 5. Хофер (Италия) — 55,5 (2). 6. Ю. Эберхард (Австрия) — 55,6 (3)… 9. ГАРАНИЧЕВ — 1.03,7 (3)… 19. ВОЛКОВ — 2.19,8 (1)… 24. БАБИКОВ — 2.32,4 (3)… 36. ЛОГИНОВ — 3.07,4 (5)… 51. Мат. ЕЛИСЕЕВ — 4.53,4 (5).